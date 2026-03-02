США потеряли шесть военнослужащих на войне в Иране, ожидаются более жестокие удары
Центральное командование ВС США сообщило о шести погибших военнослужащих в войне в Иране. Найдены останки двух пропавших без вести военных после атак Ирана.
Соединенные Штаты Америки потеряли уже шесть военнослужащих на войне в Иране. Об этом доложило Центральное командование ВС США, сообщает УНН.
Отмечается, что недавно американские силы нашли останки двух ранее пропавших без вести военнослужащих на объекте, который был атакован во время первых атак Ирана в регионе.
Основные боевые операции продолжаются. Личности погибших не разглашаются до 24 часов после уведомления ближайших родственников
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сильнейшие удары от американских военных еще впереди.
"Следующая фаза будет еще более жестокой", - сказал дипломат.
Операция "Эпическая ярость" – как в Вашингтоне назвали войну США против Ирана – имеет "четкие цели", заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
