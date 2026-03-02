США потеряли шесть военнослужащих на войне в Иране, ожидаются более жестокие удары

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 24814 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 28933 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 24053 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 24508 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 25044 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 15016 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 15768 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16282 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 34777 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17326 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 20722 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 19287 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 31258 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 13512 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto17:58 • 11556 просмотра
публикации
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto17:58 • 11566 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
16:02 • 24818 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 31266 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 38824 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 34779 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video19:57 • 2868 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 13516 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 19291 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 20726 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 78688 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136

США потеряли шесть военнослужащих на войне в Иране, ожидаются более жестокие удары

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Центральное командование ВС США сообщило о шести погибших военнослужащих в войне в Иране. Найдены останки двух пропавших без вести военных после атак Ирана.

США потеряли шесть военнослужащих на войне в Иране, ожидаются более жестокие удары

Соединенные Штаты Америки потеряли уже шесть военнослужащих на войне в Иране. Об этом доложило Центральное командование ВС США, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что недавно американские силы нашли останки двух ранее пропавших без вести военнослужащих на объекте, который был атакован во время первых атак Ирана в регионе.

Основные боевые операции продолжаются. Личности погибших не разглашаются до 24 часов после уведомления ближайших родственников

- говорится в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сильнейшие удары от американских военных еще впереди.

"Следующая фаза будет еще более жестокой", - сказал дипломат.

Напомним

Операция "Эпическая ярость" – как в Вашингтоне назвали войну США против Ирана – имеет "четкие цели", заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 9614 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Марко Рубио
Центральное командование США
Иран