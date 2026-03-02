Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина

Великобритания, Франция и Германия готовы сотрудничать с США и партнерами для остановки атак Ирана. Они заявляют о шоке от ударов Ирана и готовности к оборонительным действиям.

Роль Украины в этой войне определяется прямо сейчас. Решение украинцев согласиться на просьбу премьера Великобритании Кира Стармера о помощи в противодействии иранским дронам имеет не только военное, но прежде всего политическое измерение.

Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский в интервью УНН объяснил, почему Киев не мог отказать стратегическому партнеру, как это может усилить позиции Украины перед Трампом, повлияет ли ситуация на Ближнем Востоке на переговорный процесс с россией и можно ли называть этот конфликт Третьей мировой.

Украина укрепляет союз, а не просто "отплачивает"

По мнению эксперта, согласие Киева помочь Лондону является логичным шагом, учитывая масштаб поддержки, которую Великобритания оказала Украине с начала полномасштабной войны.

Желиховский подчеркивает, что в психологическом и политическом смысле Украина не могла отказать одному из ключевых партнеров, который системно поддерживает ее в войне против россии.

Психологически Украина не могла отказать, ведь это просьба нашего мощного партнера, который очень много сделал для того, чтобы мы могли эффективно противостоять агрессии российской федерации. К тому же Украина неоднократно заявляла, что готова делиться технологиями, совместно разрабатывать беспилотные системы, в частности, дроны-перехватчики. Это укладывается в логику: вы помогаете нам сейчас, мы помогаем вам укрепить обороноспособность в контексте новых вызовов – объяснил он.

Эксперт подчеркивает, что такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Украина уже демонстрирует готовность делиться опытом, однако рассчитывает на дальнейшую поддержку и четкие гарантии безопасности.

Украина может использовать эту ситуацию себе на пользу. Передавая технологии и опыт, мы должны ожидать конкретных решений от партнеров – в частности относительно гарантий безопасности в послевоенный период. Пока что мы не видим полной определенности Европы в этом вопросе. Но такие шаги могут стать аргументом для предоставления Украине действенных гарантий, а не просто деклараций на бумаге – отметил Желиховский.

Он добавляет, что речь идет также о более глубокой интеграции Украины в западные структуры, в частности Европейский Союз, что само по себе является мощным инструментом безопасности.

Повлияет ли Ближний Восток на переговоры с москвой

Оценивая возможное влияние ближневосточной эскалации на переговорный процесс между Украиной и россией, эксперт отмечает, что риски всегда существуют, но сам факт передачи технологий Западу вряд ли станет определяющим фактором.

Риски всегда есть, но я не думаю, что именно этот аспект существенно повлияет на переговоры. Украина и так открыто сотрудничает с Западом в сфере оборонных технологий. Были договоренности с Германией, Польшей и другими партнерами относительно совместного производства дронов. Для россии это не является сюрпризом – сказал он.

В то же время в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке кремль теоретически мог бы попытаться использовать ситуацию как повод для выхода из переговоров. Но, по словам Желиховского, это ударило бы прежде всего по самой россии.

Если москва выйдет из переговоров, например, под предлогом несогласия с политикой США на Ближнем Востоке, это будет означать фактический крах попыток путина выйти из международной изоляции. Он рассчитывает на определенное "окно возможностей" в отношениях с Вашингтоном. Выход из переговоров будет означать почти полный разрыв с администрацией Трампа и потерю тех наработок, которые уже были - объяснил эксперт.

По его словам, кремль пытается балансировать между углублением сотрудничества с Китаем, Ираном и Северной Кореей и стремлением улучшить отношения с Западом. Резкий демарш сорвал бы эту стратегию.

Приближается ли мир к Третьей мировой войне?

Комментируя заявления европейских государств о возможном участии в войне против Ирана, Желиховский подчеркнул, что мир уже находится в состоянии глобального противостояния.

Война россии против Украины уже имеет признаки глобального конфликта. На стороне россии - Северная Корея, Иран, Китай, Беларусь. На стороне Украины - десятки государств, которые поддерживают нас политически, финансово и военно. Последствия этого конфликта ощущаются по всему миру - от продовольственной безопасности до энергетики - отметил он.

По его мнению, события на Ближнем Востоке являются частью более широкого противостояния между условным "свободным миром" и государствами, которые выступают против него.

Если объединить эти конфликты, можно говорить об элементе глобальной войны - противостояния между коллективным Западом и так называемой "осью зла". Сейчас международная система достигла пика напряжения, и фактически решается, какой будет архитектура мировой безопасности - считает эксперт.

Он также предполагает, что прямой удар Ирана по территории страны НАТО стал бы переломным моментом и мог бы привести к формированию полноценной международной коалиции против Тегерана.

Если бы Иран нанес ракетный удар по стране НАТО, это стало бы основанием для задействования статей Вашингтонского договора. В таком случае могла бы сформироваться широкая антииранская коалиция. И тогда иранский режим вряд ли выдержал бы такое давление - подытожил Станислав Желиховский.

В итоге, по словам Станислава Желиховского, решение Украины помочь партнерам в противодействии иранским дронам - это не только жест солидарности, но и элемент большой геополитической игры. Киев демонстрирует, что является не только получателем помощи в сфере безопасности, но и поставщиком уникального боевого опыта и технологий.

В то же время такое сотрудничество должно превращаться в конкретные политические результаты - усиление интеграции с Западом, четкие гарантии безопасности и сохранение международной поддержки Украины как во время войны, так и после ее завершения.

Также по словам Станислава Желиховского, москва вряд ли выйдет из переговорного процесса, даже если эскалация на Ближнем Востоке будет продолжаться. Для кремля это означало бы фактический срыв попыток выйти из международной изоляции и разрыв наработанных контактов с Вашингтоном. Скорее всего, россия будет продолжать имитировать заинтересованность в диалоге, пытаясь сохранить маневр для внешнеполитической игры.

Эксперт также отмечает, что глобальное противостояние фактически продолжается уже с 2022 года. Полномасштабное вторжение россии в Украину стало точкой открытой конфронтации между коллективным Западом и странами, которые поддерживают москву. События на Ближнем Востоке - это не отдельный конфликт, а элемент более широкой системной борьбы. И в этой архитектуре Украина уже не только объект помощи, а полноценный участник формирования новой реальности безопасности.