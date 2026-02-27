Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет

До сих пор, в 21-м веке самым популярным времяпрепровождением остается просмотр фильмов. Каждый выбирает тот жанр, который ему по душе, однако хоррор-фильмы, исходя из того, насколько они остаются популярными, пользуются особым спросом. Истинные фанаты этого жанра готовы ждать новую часть любимого "ужастика" годами. УНН предлагает топ фильмов ужасов, первые части которых вышли в прокат много лет назад.

"Хэллоуин" (1978)

Режиссер: Джон Карпентер

Благодаря этому культовому фильму в мире западных ужасов появился такой жуткий персонаж, как Майкл Майерс, ставший символом слэшеров. Карпентеру удалось создать чрезвычайно устрашающую атмосферу. Большую роль в этой ленте сыграли ночные съемки и общий образ убийцы. Культовая маска Майкла до сих пор наводит ужас не только на ценителей этого фильма, но и на новых зрителей.

"Кошмар на улице Вязов" (1984)

Режиссер: Уэс Крейвен

Фредди Крюгер – один из самых страшных, если не самый страшный персонаж в истории хорроров прошлого и не только прошлого века. Сочетание ужасов и реального мира создало новый подход к этому слэшеру. Стоит отметить, что сценарий идеально соединил фантастику и психологический ужас, а цифровизация и спецэффекты в новых частях фильма сделали его еще более захватывающим.

"Пила" (2004)

Режиссер: Джеймс Ван

"Жить или умереть? Решать вам" - эти культовые слова наводили ужас в начале нулевых на всех истинных ценителей этой ленты. Добавим, что хоть "Пила" является одним из новейших фильмов в нашем топе, однако уровень популярности фильма достиг апогея спустя два десятилетия после премьерного показа. Дебютная часть начала франшизу с элементами психологического и "травмирующего" хоррора. Идея того, что жертва заранее в чем-то виновата, порождает в душе зрителя мысль, что убийца, возможно, в некоторых моментах даже прав, хоть и крайне жесток. Особенно в ленте поражает подход сценариста к сценам с убийствами. Они выделяются максимальной оригинальностью и чрезвычайной жестокостью, констатируя, что маньяк не просто убивает свою жертву, а стремится играть ею, получая удовольствие от тотального контроля над человеком.

"Психо" (1960)

Режиссер: Альфред Хичкок

"Психо" — это нестареющая классика психологического триллера. Эта лента, безусловно, перевернула представление о фильмах ужасов. Первое, что приходит на ум, когда зритель слышит название этого фильма – легендарная сцена в душе. Она до сих пор считается одной из самых страшных в истории кинематографа. Хичкок умел нагнетать напряжение без излишней жестокости. Режиссеру удавалось пролезть сквозь нейронные связи рядового ценителя ужасов и получилось воплотить такую модель взаимодействия с аудиторией, когда в кадре не нужно было видеть литры крови и изувеченные тела. Кстати, этот фильм также положил начало идее неожиданной смерти главного персонажа, что стало отличительной чертой многих будущих хорроров.

"Крик" (1996)

Режиссер: Уэс Крейвен

Эту ленту смело можно назвать пособием по тому, как человеку избежать смерти в фильме ужасов. Концепция того, что герои фильма в рамках сюжета обсуждают фильмы ужасов и в частности то, как в них выжить, дает "Крику" толчок к тому, какую повестку транслировать своему зрителю. Сценарист заигрывает с аудиторией, намекая зрителю, кто может быть убийцей. В конце концов, в каждой из частей до последнего не понятно, кто же окажется убийцей, скрывающимся под маской призрачного лица. Особого ужаса в этих фильмах добавляет ритуал, когда киллер звонит своей жертве перед тем, как ее убить.