Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет

$43.210.03
51.020.06
ukenru
19:28 • 1290 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
15:15 • 10917 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 18208 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 28325 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 31047 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 36630 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 50856 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45213 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38907 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33182 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
85%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ27 февраля, 10:09 • 14511 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела27 февраля, 11:04 • 14132 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 22608 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 17604 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 15717 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo20:06 • 16 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 10582 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 11395 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 15825 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 17719 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Блогеры
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венгрия
Словакия
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto18:52 • 2036 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 4026 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 4956 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 22688 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 52879 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
The Washington Post
ТикТок
Instagram

Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Представлен топ-5 культовых фильмов ужасов, ставших классикой жанра. В список вошли «Хэллоуин», «Кошмар на улице Вязов», «Пила», «Психо» и «Крик».

Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет

До сих пор, в 21-м веке самым популярным времяпрепровождением остается просмотр фильмов. Каждый выбирает тот жанр, который ему по душе, однако хоррор-фильмы, исходя из того, насколько они остаются популярными, пользуются особым спросом. Истинные фанаты этого жанра готовы ждать новую часть любимого "ужастика" годами. УНН предлагает топ фильмов ужасов, первые части которых вышли в прокат много лет назад.

"Хэллоуин" (1978)

Режиссер: Джон Карпентер

Благодаря этому культовому фильму в мире западных ужасов появился такой жуткий персонаж, как Майкл Майерс, ставший символом слэшеров. Карпентеру удалось создать чрезвычайно устрашающую атмосферу. Большую роль в этой ленте сыграли ночные съемки и общий образ убийцы. Культовая маска Майкла до сих пор наводит ужас не только на ценителей этого фильма, но и на новых зрителей.

"Кошмар на улице Вязов" (1984)

Режиссер: Уэс Крейвен

Фредди Крюгер – один из самых страшных, если не самый страшный персонаж в истории хорроров прошлого и не только прошлого века. Сочетание ужасов и реального мира создало новый подход к этому слэшеру. Стоит отметить, что сценарий идеально соединил фантастику и психологический ужас, а цифровизация и спецэффекты в новых частях фильма сделали его еще более захватывающим.

"Пила" (2004)

Режиссер: Джеймс Ван

"Жить или умереть? Решать вам" - эти культовые слова наводили ужас в начале нулевых на всех истинных ценителей этой ленты. Добавим, что хоть "Пила" является одним из новейших фильмов в нашем топе, однако уровень популярности фильма достиг апогея спустя два десятилетия после премьерного показа. Дебютная часть начала франшизу с элементами психологического и "травмирующего" хоррора. Идея того, что жертва заранее в чем-то виновата, порождает в душе зрителя мысль, что убийца, возможно, в некоторых моментах даже прав, хоть и крайне жесток. Особенно в ленте поражает подход сценариста к сценам с убийствами. Они выделяются максимальной оригинальностью и чрезвычайной жестокостью, констатируя, что маньяк не просто убивает свою жертву, а стремится играть ею, получая удовольствие от тотального контроля над человеком.

"Психо" (1960)

Режиссер: Альфред Хичкок

"Психо" — это нестареющая классика психологического триллера. Эта лента, безусловно, перевернула представление о фильмах ужасов. Первое, что приходит на ум, когда зритель слышит название этого фильма – легендарная сцена в душе. Она до сих пор считается одной из самых страшных в истории кинематографа. Хичкок умел нагнетать напряжение без излишней жестокости. Режиссеру удавалось пролезть сквозь нейронные связи рядового ценителя ужасов и получилось воплотить такую модель взаимодействия с аудиторией, когда в кадре не нужно было видеть литры крови и изувеченные тела. Кстати, этот фильм также положил начало идее неожиданной смерти главного персонажа, что стало отличительной чертой многих будущих хорроров.

"Крик" (1996)

Режиссер: Уэс Крейвен

Эту ленту смело можно назвать пособием по тому, как человеку избежать смерти в фильме ужасов. Концепция того, что герои фильма в рамках сюжета обсуждают фильмы ужасов и в частности то, как в них выжить, дает "Крику" толчок к тому, какую повестку транслировать своему зрителю. Сценарист заигрывает с аудиторией, намекая зрителю, кто может быть убийцей. В конце концов, в каждой из частей до последнего не понятно, кто же окажется убийцей, скрывающимся под маской призрачного лица. Особого ужаса в этих фильмах добавляет ритуал, когда киллер звонит своей жертве перед тем, как ее убить.

Станислав Кармазин

Культурапубликации
Режиссер
Фильм