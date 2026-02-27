На Бали полиция проводит ДНК-экспертизу после обнаружения фрагментов тела
Киев • УНН
В индонезийской провинции Бали полиция проводит ДНК-экспертизу после обнаружения фрагментов человеческого тела на пляже Кетевел. Следователи проверяют, могут ли останки принадлежать гражданину Украины с инициалами IK, который ранее был заявлен как жертва похищения. Об этом пишет Kumparan News, передает УНН.
Детали
Части тела – голову, правую ногу, фрагменты грудной клетки, бедро и часть внутренних органов – нашли местные жители 26 февраля в устье реки Вос. Все останки доставили в больницу RSUP Prof IGNG Ngoerah в Денпасаре для судебно-медицинской экспертизы.
Представитель полиции Бали Комбес Ариасанди сообщил, что специалисты DVI, судебно-медицинской службы и криминалистической лаборатории отобрали образцы ДНК из фрагментов тела. Параллельно, в сотрудничестве с консульством Украины, будет взят образец ДНК матери пропавшего украинца IK для дальнейшего сопоставления.
По словам Ариасанди, пока нельзя подтвердить, что найденные останки принадлежат именно IK. Полиция подчеркивает, что выводы будут сделаны исключительно после завершения научных экспертиз.
Мы должны действовать исключительно на основе научного расследования, результатов судебно-медицинской экспертизы и других доказательств
Во время первичного осмотра на одном из фрагментов руки обнаружили татуировку в виде часов с римскими цифрами. В то же время из-за значительной степени разложения эксперты пока не могут даже определить пол погибшего.
По предварительной оценке судебно-медицинского эксперта, смерть могла наступить более трех дней назад. Расследование продолжается, правоохранители продолжают обследовать место происшествия в поисках других возможных фрагментов.
Напомним
Индонезийская полиция расследует вероятное похищение украинца Игоря Комарова на Бали. Мужчина на видео просит родственников выплатить выкуп в 10 миллионов долларов.