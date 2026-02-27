Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов

Защита бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро обратилась в федеральный суд Нью-Йорка с ходатайством о снятии всех обвинений из-за невозможности финансирования юридических услуг. Адвокат Барри Поллак утверждает, что Министерство финансов США сознательно препятствует получению гонораров от венесуэльского правительства, что является прямым нарушением конституционного права подсудимого на защиту. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно судебным документам, адвокаты Мадуро и его жены Силии Флорес подали запросы на получение специальных лицензий от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) еще в начале января. Хотя разрешения были выданы оперативно, уже через несколько часов ведомство без объяснений внесло правки, которые фактически запретили любые транзакции из Венесуэлы.

Барри Поллак подчеркнул, что Каракас официально готов покрыть все судебные издержки в соответствии с национальным законодательством, однако американская сторона блокирует эти "незапятнанные" средства, несмотря на разрешение на другие коммерческие операции со страной.

Заявление Мадуро о неспособности оплатить услуги юристов

Сам Николас Мадуро, который вместе с женой был доставлен в США силами американских военных в январе 2026 года, подал подписанную декларацию об отсутствии собственных средств для оплаты профессиональной помощи.

Он подчеркнул, что полностью полагался на государственное финансирование из Венесуэлы и сейчас оказался в ситуации, где правительство США одновременно выдвигает обвинения и лишает возможности от них защищаться. Министерство юстиции и Министерство финансов США пока воздерживаются от комментариев, пока судья рассматривает требование защиты о полном прекращении дела из-за процессуальных нарушений.

