Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов

$43.240.02
50.960.00
ukenru
22:38 • 8322 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 14732 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 18731 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 20633 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 19920 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 32569 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 19159 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 89442 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 45069 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 52408 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0м/с
88%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мелания Трамп будет председательствовать в Совете Безопасности ООН - посол СШАVideo26 февраля, 19:27 • 3890 просмотра
В Женеве работали в двустороннем и трехстороннем форматах, отдельно сосредоточились на экономическом блоке - Умеров26 февраля, 19:51 • 3982 просмотра
Украинский народ не согласится на территориальные уступки россии - Буданов26 февраля, 19:56 • 5960 просмотра
Следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта - Зеленский26 февраля, 20:09 • 4396 просмотра
В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла - СМИ26 февраля, 21:04 • 10286 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 32569 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 27466 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 89442 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 72879 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 77199 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Музыкант
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Женева
Оман
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 10188 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 41755 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 51930 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 54539 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 60793 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Хранитель

Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Защита Николаса Мадуро просит суд Нью-Йорка снять обвинения из-за невозможности оплатить юридические услуги. Министерство финансов США блокирует средства, которые Венесуэла готова предоставить для защиты.

Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов

Защита бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро обратилась в федеральный суд Нью-Йорка с ходатайством о снятии всех обвинений из-за невозможности финансирования юридических услуг. Адвокат Барри Поллак утверждает, что Министерство финансов США сознательно препятствует получению гонораров от венесуэльского правительства, что является прямым нарушением конституционного права подсудимого на защиту. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно судебным документам, адвокаты Мадуро и его жены Силии Флорес подали запросы на получение специальных лицензий от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) еще в начале января. Хотя разрешения были выданы оперативно, уже через несколько часов ведомство без объяснений внесло правки, которые фактически запретили любые транзакции из Венесуэлы.

Венесуэла приняла закон об амнистии, который может освободить сотни политических заключенных20.02.26, 09:39 • 5711 просмотров

Барри Поллак подчеркнул, что Каракас официально готов покрыть все судебные издержки в соответствии с национальным законодательством, однако американская сторона блокирует эти "незапятнанные" средства, несмотря на разрешение на другие коммерческие операции со страной.

Заявление Мадуро о неспособности оплатить услуги юристов

Сам Николас Мадуро, который вместе с женой был доставлен в США силами американских военных в январе 2026 года, подал подписанную декларацию об отсутствии собственных средств для оплаты профессиональной помощи.

Он подчеркнул, что полностью полагался на государственное финансирование из Венесуэлы и сейчас оказался в ситуации, где правительство США одновременно выдвигает обвинения и лишает возможности от них защищаться. Министерство юстиции и Министерство финансов США пока воздерживаются от комментариев, пока судья рассматривает требование защиты о полном прекращении дела из-за процессуальных нарушений.

Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ14.02.26, 12:59 • 11786 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Нью-Йорк
Соединённые Штаты