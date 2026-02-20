$43.270.03
Венесуэла приняла закон об амнистии, который может освободить сотни политических заключенных

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может освободить сотни политических заключенных. Однако закон не распространяется на тех, кто обвиняется в содействии военным действиям против страны.

Венесуэла приняла закон об амнистии, который может освободить сотни политических заключенных

Национальная ассамблея Венесуэлы в четверг единогласно одобрила долгожданный закон об амнистии, который может освободить сотни политических заключенных, заключенных за критику правительства, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Но закон не распространяется на тех, кто был привлечен к ответственности или осужден за содействие военным действиям против страны, среди которых могут быть лидеры оппозиции, такие как лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, которую правящая партия обвинила в призывах к международному вмешательству, подобному тому, которое отстранило бывшего президента Николаса Мадуро.

Законопроект подписала временный президент Венесуэлы Делси Родригес, которая настаивала на принятии закона под давлением Вашингтона, после того, как пришла к власти после захвата Мадуро во время военного рейда США 3 января, пишет издание.

«Нужно знать, как просить прощения, и нужно также знать, как получить прощение», – сказала Родригес в президентском дворце Мирафлорес в столице Каракасе после подписания законопроекта.

Во время одного из первых освобождений после принятия законопроекта союзник Мачадо и бывший вице-президент Национальной ассамблеи Хуан Пабло Гуанипа объявил о своем освобождении из-под стражи после примерно девяти месяцев заключения и домашнего ареста.

«После 10 месяцев скрывания и почти девяти месяцев несправедливого заключения я подтверждаю, что теперь я полностью свободен», – написал Гуанипа в социальных сетях, опубликовав фотографию, на которой он держит флаг страны.

Он призвал освободить всех остальных политических заключенных и разрешить изгнанникам вернуться, критикуя закон не как амнистию, а как «несовершенный документ», который исключает некоторых венесуэльцев, остающихся за решеткой.

«Я благодарю всех венесуэльцев за борьбу за мое освобождение и освобождение всех политических заключенных», – написал он.

Закон должен применяться ретроактивно до 1999 года, включая переворот против предыдущего лидера Уго Чавеса, нефтяную забастовку 2002 года и беспорядки 2024 года против спорного переизбрания Мадуро, давая надежду семьям, что близкие наконец вернутся домой.

Однако некоторые опасаются, что правительство может использовать закон для помилования своих заключенных и выборочного лишения свободы настоящих узников совести.

Статья 9 законопроекта перечисляет лиц, исключенных из амнистии, как «лиц, которых преследуют или которые могут быть осуждены за содействие, подстрекательство, вымогательство, побуждение, содействие, финансирование или участие в вооруженных действиях или применении силы против народа, суверенитета и территориальной целостности» Венесуэлы «иностранными государствами, корпорациями или физическими лицами».

Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо16.01.26, 00:04 • 33869 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Венесуэла
Вашингтон