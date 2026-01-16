$43.180.08
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 12223 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 21500 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 53573 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 66218 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 36401 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33186 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52286 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41933 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 43935 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
МИД вызывает для объяснений главу делегации МККК из-за позорных заявлений об ударах по инфраструктуре РФ15 января, 13:25
Особо сложная ситуация в Киеве – время городскими властями упущено: Зеленский о ситуации в энергетике15 января, 13:40
Франция сейчас предоставляет Украине две трети разведывательных возможностей - Макрон15 января, 15:05
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо передала Дональду Трампу свою Нобелевскую медаль мира 2025 года. Этот жест подчеркнул благодарность за американскую военную операцию по устранению Николаса Мадуро.

Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо во время встречи в Белом доме в четверг "презентовала" президенту США Дональду Трампу свою золотую медаль Нобелевской премии мира 2025 года. Этот жест стал попыткой подчеркнуть благодарность за американскую военную операцию по устранению Николаса Мадуро. Об этом пишет УНН.

Детали

После встречи Мачадо сообщила журналистам, что передала награду "в знак уникальной преданности свободе Венесуэлы". Политик подчеркнула, что считает эту премию общим достижением венесуэльского народа и американского лидера, чья поддержка стала решающей.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо встретилась с Трампом в Белом доме15.01.26, 23:26 • 930 просмотров

Я представила президенту Соединенных Штатов медаль Нобелевской премии мира в знак признания его исключительной преданности нашей свободе

- заявила Мачадо в комментарии Fox News.

Реакция Нобелевского комитета

Несмотря на символизм поступка, Норвежский Нобелевский комитет заранее предупредил, что статус лауреата и сама премия не могут быть изменены или переданы. В официальном заявлении учреждения подчеркнули, что решение является окончательным и не подлежит пересмотру.

Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира - нет

- отметили представители комитета в соцсети X.

В настоящее время Белый дом не предоставил официальных разъяснений относительно того, принял ли Дональд Трамп медаль в качестве подарка, или она осталась символическим жестом во время частных переговоров.

Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали10.01.26, 16:17 • 14257 просмотров

Степан Гафтко

