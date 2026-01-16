Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо во время встречи в Белом доме в четверг "презентовала" президенту США Дональду Трампу свою золотую медаль Нобелевской премии мира 2025 года. Этот жест стал попыткой подчеркнуть благодарность за американскую военную операцию по устранению Николаса Мадуро. Об этом пишет УНН.

Детали

После встречи Мачадо сообщила журналистам, что передала награду "в знак уникальной преданности свободе Венесуэлы". Политик подчеркнула, что считает эту премию общим достижением венесуэльского народа и американского лидера, чья поддержка стала решающей.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо встретилась с Трампом в Белом доме

Я представила президенту Соединенных Штатов медаль Нобелевской премии мира в знак признания его исключительной преданности нашей свободе - заявила Мачадо в комментарии Fox News.

Реакция Нобелевского комитета

Несмотря на символизм поступка, Норвежский Нобелевский комитет заранее предупредил, что статус лауреата и сама премия не могут быть изменены или переданы. В официальном заявлении учреждения подчеркнули, что решение является окончательным и не подлежит пересмотру.

Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира - нет - отметили представители комитета в соцсети X.

В настоящее время Белый дом не предоставил официальных разъяснений относительно того, принял ли Дональд Трамп медаль в качестве подарка, или она осталась символическим жестом во время частных переговоров.

Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали