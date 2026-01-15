$43.180.08
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо встретилась с Трампом в Белом доме

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо провела встречу с президентом США Дональдом Трампом. Целью визита является усиление ее позиций в борьбе за лидерство в Венесуэле после отстранения Николаса Мадуро.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо встретилась с Трампом в Белом доме
Фото: AP

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо провела встречу с президентом США Дональдом Трампом. Целью визита является усиление ее позиций в борьбе за лидерство в Венесуэле после того, как американские спецподразделения 3 января отстранили от власти Николаса Мадуро. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Несмотря на встречу, Трамп пока продолжает поддерживать исполняющую обязанности президента Делси Родригес. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт отметила, что администрация довольна текущим сотрудничеством с временным правительством Венесуэлы.

Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо: СМИ узнали дату12.01.26, 23:40 • 6315 просмотров

До сих пор они выполнили все требования и просьбы Соединенных Штатов и президента. Президенту нравится то, что он видит, и он ожидает продолжения этого сотрудничества

- заявила Ливитт.

Сомнения Трампа относительно лидерства Мачадо

Хотя Мачадо получила более 90% голосов на оппозиционных праймериз 2023 года, Дональд Трамп публично поставил под сомнение ее способность управлять страной. Ранее он заявлял, что не уверен в наличии достаточного "уважения" и "поддержки" внутри Венесуэлы для ее назначения во главе нового правительства. Такие замечания вызвали удивление среди союзников Мачадо и некоторых американских законодателей.

Напомним, что Николас Мадуро сейчас находится в тюрьме в Нью-Йорке, где ему предъявлены федеральные обвинения в торговле наркотиками. 

Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали10.01.26, 16:17 • 14253 просмотра

Степан Гафтко

