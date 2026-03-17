Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Киев • УНН
Патриарх УПЦ КП Филарет чувствует себя лучше после госпитализации из-за обострения хронических болезней. Сейчас он проходит диагностику и лечение.
Патриарх УПЦ КП Филарет, который 9 марта попал в больницу из-за ухудшения здоровья, чувствует себя лучше. Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата, передает УНН.
Детали
Известно, что Патриарха днем ранее в медучреждении посетили священнослужители Владимирского патриаршего кафедрального собора протоиерей Борис Табачек и протоиерей Иоанн Киевский. По сравнению с днем, когда Его Святейшеству понадобилась госпитализация, его состояние здоровья улучшилось.
В пресс-службе УПЦ КП не разглашают конкретные диагнозы, с которыми Филарет сейчас находится под опекой медиков. Есть информация лишь о том, что у Патриарха обострились хронические недуги. В медучреждении он, вместе с необходимым лечением, проходит диагностику.
Что известно о состоянии здоровья Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета
В медиа конкретные диагнозы Филарета назывались лишь в отдельных случаях.
Наиболее четко информация о его болезнях была озвучена в сентябре 2020 года. Тогда, 4 сентября, в УПЦ КП сообщили, что у Патриарха подтвердили COVID-19, а 5 сентября стало известно о диагностированном воспалении легких.
Кроме того, известно о по меньшей мере двух случаях, когда в последние годы Его Святейшеству требовалась госпитализация.
3 февраля 2019 года Филарет не смог прийти на интронизацию митрополита Епифания, потому что врачи запретили ему выходить из медучреждения из-за проблем с давлением.
В сентябре 2020 года Патриарх тоже попал в больницу из-за того, что заразился коронавирусом. Уже в октябре того же года сам Филарет рассказал, что во время болезни две недели находился в реанимации.
Отдельно стоит упомянуть август 2025 года. Тогда ПЦУ обнародовала призыв к молитве за Филарета в связи с очевидным ухудшением его состояния здоровья. В ответ пресс-служба Киевского патриархата заявила, что состояние Филарета удовлетворительное и он находится на плановом обследовании и лечении.
Контекст
Филарету сейчас 97 лет. Он – одна из самых известных и влиятельных фигур в истории украинского православия, а его церковная деятельность охватывает несколько десятилетий. На протяжении многих лет Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата и оставался ее ключевым духовным и административным лидером. Именно с его именем на протяжении длительного времени связывали борьбу за отдельный статус украинской церкви и ее независимость от москвы.
После Объединительного собора и создания Православной церкви Украины новая церковная структура получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея. После этого Филарет получил титул Почетного патриарха.
В то же время его роль в церковной жизни после создания ПЦУ не раз становилась предметом отдельных дискуссий и публичных споров, однако в публичном пространстве его и в дальнейшем связывают с многолетней историей Киевского патриархата и процессом становления независимой украинской церкви.