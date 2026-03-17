Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха

Патріарх УПЦ КП Філарет, який 9 березня потрапив до лікарні через погіршення здоров'я, почувається ліпше. Про це повідомляє пресслужба Української православної церкви Київського патріархату, передає УНН.

Деталі

Відомо, що Патріарха днем раніше в медзакладі відвідали священнослужителі Володимирського патріаршого кафедрального собору протоієрей Борис Табачек та протоієрей Іоан Київський. У порівнянні з днем, коли Його Святості знадобилася госпіталізація, його стан здоров'я покращився.

У пресслужбі УПЦ КП не розголошують конкретні діагнози, з якими Філарет нині перебуває під опікою медиків. Є інформація лише про те, що у Патріарха загострилися хронічні недуги. У медзакладі він, разом із необхідним лікуванням, проходить діагностику.

Патріарха Філарета госпіталізували до лікарні у Києві

Що відомо про стан здоров'я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета

У медіа конкретні діагнози Філарета називалися лише в окремих випадках.

Найчіткіше інформацію про його хвороби озвучили у вересні 2020 року. Тоді, 4 вересня, в УПЦ КП повідомили, що Патріарха підтвердили COVID-19, а 5 вересня стало відомо про діагностоване запалення легень.

Крім того, відомо про щонайменше два випадки, коли останніми роками Його Святості була потрібна госпіталізація.

3 лютого 2019 року Філарет не зміг прийти на інтронізацію митрополита Епіфанія, бо лікарі заборонили йому виходити з медзакладу через проблеми з тиском.

У вересні 2020 року Патріарх теж потрапив до лікарні через те, що інфікувався коронавірусом. Уже в жовтні того ж року сам Філарет розповів, що під час хвороби два тижні перебував у реанімації.

Окремо варто згадати серпень 2025 року. Тоді ПЦУ оприлюднила заклик до молитви за Філарета у зв’язку з очевидним погіршенням його стану здоров’я. У відповідь пресслужба Київського патріархату заявила, що стан Філарета задовільний і він перебуває на плановому обстеженні та лікуванні.

Контекст

Філарету нині 97 років. Він – одна з найвідоміших і найвпливовіших постатей в історії українського православ’я, а його церковна діяльність охоплює кілька десятиліть. Упродовж багатьох років Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату та залишався її ключовим духовним і адміністративним лідером. Саме з його ім’ям упродовж тривалого часу пов’язували боротьбу за окремий статус української церкви та її незалежність від москви.

Після Об’єднавчого собору та створення Православної церкви України нова церковна структура отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія. Після цього Філарет дістав титул Почесного патріарха.

Водночас його роль у церковному житті після створення ПЦУ не раз ставала предметом окремих дискусій і публічних суперечок, однак у публічному просторі його й надалі пов’язують із багаторічною історією Київського патріархату та процесом становлення незалежної української церкви.