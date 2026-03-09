Патріарха Філарета госпіталізували до лікарні у Києві
Київ • УНН
Через погіршення стану здоров'я патріарх Філарет потрапив до медзакладу. Зараз він перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну допомогу.
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до одного з медичних закладів Києва, передає УНН із посиланням на Українську православну церкву Київського патріархату.
В УПЦ (КП) додали, що патріарх Філарет перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу.
Довідка
Патріарх Філарет (Михайло Денисенко, нар. 1929) — визначний український православний церковний діяч, патріарх Київський і всієї Руси-України (1995–2018), Герой України. Ініціатор створення незалежної УПЦ КП та ключова фігура у становленні Православної Церкви України (ПЦУ), де зараз є почесним патріархом.