Патріарха Філарета госпіталізували до лікарні у Києві

12:46 • 6146 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 14070 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 7102 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 24206 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 24234 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43771 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63569 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 102460 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55380 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47066 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 29215 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 26105 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 22272 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 29346 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 17219 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 6248 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 17279 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
11:13 • 24206 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 29396 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 102460 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 6760 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 22310 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 26141 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 33921 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 40637 перегляди
Патріарха Філарета госпіталізували до лікарні у Києві

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

Через погіршення стану здоров'я патріарх Філарет потрапив до медзакладу. Зараз він перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну допомогу.

Патріарха Філарета госпіталізували до лікарні у Києві

Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до одного з медичних закладів Києва, передає УНН із посиланням на Українську православну церкву Київського патріархату.

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів Києва 

- йдеться у повідомленні.

В УПЦ (КП) додали, що патріарх Філарет перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу.

Довідка

Патріарх Філарет (Михайло Денисенко, нар. 1929) — визначний український православний церковний діяч, патріарх Київський і всієї Руси-України (1995–2018), Герой України. Ініціатор створення незалежної УПЦ КП та ключова фігура у становленні Православної Церкви України (ПЦУ), де зараз є почесним патріархом.

Антоніна Туманова

СуспільствоЗдоров'я
Православна церква України
Україна
Київ