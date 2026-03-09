$43.730.0850.540.36
12:46 • 6958 просмотра
Патриарха Филарета госпитализировали в больницу в Киеве

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Из-за ухудшения состояния здоровья патриарх Филарет попал в медучреждение. Сейчас он находится под наблюдением врачей и получает необходимую помощь.

Патриарха Филарета госпитализировали в больницу в Киеве

Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева, передает УНН со ссылкой на Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

В связи с ухудшением состояния здоровья Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева 

- говорится в сообщении.

В УПЦ (КП) добавили, что патриарх Филарет находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

Справка

Патриарх Филарет (Михаил Денисенко, род. 1929) — выдающийся украинский православный церковный деятель, патриарх Киевский и всея Руси-Украины (1995–2018), Герой Украины. Инициатор создания независимой УПЦ КП и ключевая фигура в становлении Православной Церкви Украины (ПЦУ), где сейчас является почетным патриархом.

Антонина Туманова

ОбществоЗдоровье
Православная церковь Украины
Украина
Киев