Патриарха Филарета госпитализировали в больницу в Киеве
Киев • УНН
Из-за ухудшения состояния здоровья патриарх Филарет попал в медучреждение. Сейчас он находится под наблюдением врачей и получает необходимую помощь.
Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева, передает УНН со ссылкой на Украинскую православную церковь Киевского патриархата.
В УПЦ (КП) добавили, что патриарх Филарет находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.
Справка
Патриарх Филарет (Михаил Денисенко, род. 1929) — выдающийся украинский православный церковный деятель, патриарх Киевский и всея Руси-Украины (1995–2018), Герой Украины. Инициатор создания независимой УПЦ КП и ключевая фигура в становлении Православной Церкви Украины (ПЦУ), где сейчас является почетным патриархом.