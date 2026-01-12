$43.080.09
19:13 • 5822 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47 • 10717 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49 • 11528 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 13636 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 23649 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 16639 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 18495 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 38713 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 37042 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29428 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо: СМИ узнали дату

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо 15 января. Это происходит после того, как Трамп отказался поддержать ее после военных ударов США по Каракасу и захвата Мадуро.

Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо: СМИ узнали дату

Президент США Дональд Трамп в четверг, 15 января, встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что визит Мачадо в Белый дом состоится после того, как президент отказался поддержать ее после военных ударов США в Каракасе и захвата лидера страны Николаса Мадуро, вице-президент которой Делси Родригес была приведена к присяге как исполняющая обязанности президента.

Вскоре после операции 3 января Трамп заявил, что Мачадо будет трудно управлять Венесуэлой, заявив, что у нее нет поддержки или уважения народа

- говорится в статье.

Издание указывает, что Мачадо имеет то, чего Трамп давно жаждал - Нобелевскую премию мира. Она предложила разделить свою награду президенту США, и он сказал, что для нее будет "честью" получить ее, хотя Норвежский Нобелевский институт заявил, что премия не может быть разделена.

Напомним

Президент США Дональд Трамп не поддержал кандидатуру венесуэльской оппозиционерки Корины Мачадо на пост президента Венесуэлы после того, как США захватили Николаса Мадуро.

Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали10.01.26, 16:17 • 14137 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Николас Мадуро
Белый дом
Венесуэла
Дональд Трамп