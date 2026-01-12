Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо: СМИ узнали дату

Президент США Дональд Трамп в четверг, 15 января, встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, информирует УНН.

Отмечается, что визит Мачадо в Белый дом состоится после того, как президент отказался поддержать ее после военных ударов США в Каракасе и захвата лидера страны Николаса Мадуро, вице-президент которой Делси Родригес была приведена к присяге как исполняющая обязанности президента.

Вскоре после операции 3 января Трамп заявил, что Мачадо будет трудно управлять Венесуэлой, заявив, что у нее нет поддержки или уважения народа