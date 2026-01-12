Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо: СМИ узнали дату
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо 15 января. Это происходит после того, как Трамп отказался поддержать ее после военных ударов США по Каракасу и захвата Мадуро.
Президент США Дональд Трамп в четверг, 15 января, встретится с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что визит Мачадо в Белый дом состоится после того, как президент отказался поддержать ее после военных ударов США в Каракасе и захвата лидера страны Николаса Мадуро, вице-президент которой Делси Родригес была приведена к присяге как исполняющая обязанности президента.
Вскоре после операции 3 января Трамп заявил, что Мачадо будет трудно управлять Венесуэлой, заявив, что у нее нет поддержки или уважения народа
Издание указывает, что Мачадо имеет то, чего Трамп давно жаждал - Нобелевскую премию мира. Она предложила разделить свою награду президенту США, и он сказал, что для нее будет "честью" получить ее, хотя Норвежский Нобелевский институт заявил, что премия не может быть разделена.
Напомним
Президент США Дональд Трамп не поддержал кандидатуру венесуэльской оппозиционерки Корины Мачадо на пост президента Венесуэлы после того, как США захватили Николаса Мадуро.
Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали10.01.26, 16:17 • 14137 просмотров