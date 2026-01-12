Трамп зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Марією Коріною Мачадо: ЗМІ дізналися дату

Президент США Дональд Трамп у четвер,15 січня, зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Марією Коріною Мачадо. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому, інформує УНН.

Зазначається, що візит Мачадо до Білого дому відбудеться після того, як президент відмовився підтримати її після військових ударів США в Каракасі та захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро, віце-президентка якої Делсі Родрігес була приведена до присяги як виконуюча обов'язки президента.

Невдовзі після операції 3 січня Трамп заявив, що Мачадо буде важко керувати Венесуелою, заявивши, що вона не має підтримки чи поваги народу