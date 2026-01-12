Трамп зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Марією Коріною Мачадо: ЗМІ дізналися дату
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Марією Коріною Мачадо 15 січня. Це відбувається після того, як Трамп відмовився підтримати її після військових ударів США по Каракасу та захоплення Мадуро.
Президент США Дональд Трамп у четвер,15 січня, зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Марією Коріною Мачадо. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що візит Мачадо до Білого дому відбудеться після того, як президент відмовився підтримати її після військових ударів США в Каракасі та захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро, віце-президентка якої Делсі Родрігес була приведена до присяги як виконуюча обов'язки президента.
Невдовзі після операції 3 січня Трамп заявив, що Мачадо буде важко керувати Венесуелою, заявивши, що вона не має підтримки чи поваги народу
Видання вказує, що Мачадо має те, чого Трамп давно прагнув - Нобелівську премію миру. Вона запропонувала розділити свою нагороду президенту США, і він сказав, що для неї буде "честю" отримати її, щоправда Норвезький Нобелівський інститут заявив, що премія не може бути поділена.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп не підтримав кандидатуру венесуельської опозиціонерки Коріни Мачадо на пост президента Венесуели після того, як США захопили Ніколаса Мадуро.
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували10.01.26, 16:17 • 14134 перегляди