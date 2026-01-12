$43.080.09
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 10362 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
Ексклюзив
17:49 • 11254 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 13382 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 23294 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 16580 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 18455 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 38579 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36991 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29405 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Трамп зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Марією Коріною Мачадо: ЗМІ дізналися дату

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Марією Коріною Мачадо 15 січня. Це відбувається після того, як Трамп відмовився підтримати її після військових ударів США по Каракасу та захоплення Мадуро.

Трамп зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Марією Коріною Мачадо: ЗМІ дізналися дату

Президент США Дональд Трамп у четвер,15 січня, зустрінеться з лідеркою опозиції Венесуели Марією Коріною Мачадо. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що візит Мачадо до Білого дому відбудеться після того, як президент відмовився підтримати її після військових ударів США в Каракасі та захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро, віце-президентка якої Делсі Родрігес була приведена до присяги як виконуюча обов'язки президента.

Невдовзі після операції 3 січня Трамп заявив, що Мачадо буде важко керувати Венесуелою, заявивши, що вона не має підтримки чи поваги народу

- йдеться у статті.

Видання вказує, що Мачадо має те, чого Трамп давно прагнув - Нобелівську премію миру. Вона запропонувала розділити свою нагороду президенту США, і він сказав, що для неї буде "честю" отримати її, щоправда Норвезький Нобелівський інститут заявив, що премія не може бути поділена.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп не підтримав кандидатуру венесуельської опозиціонерки Коріни Мачадо на пост президента Венесуели після того, як США захопили Ніколаса Мадуро.

Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували10.01.26, 16:17 • 14134 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ніколас Мадуро
Білий дім
Венесуела
Дональд Трамп