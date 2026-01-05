Через Нобелівську премію миру: Трамп не підтримав кандидатуру венесуельської опозиціонерки Мачадо
Київ • УНН
Дональд Трамп не підтримав кандидатуру Коріни Мачадо на пост президента Венесуели, заявивши, що вона «не має підтримки». Соратники Мачадо були здивовані коментарем Трампа, який, за їхніми словами, очікував, що вона відмовиться від Нобелівської премії на його користь.
Президент США Дональд Трамп не підтримав кандидатуру венесуельської опозиціонерки Коріни Мачадо на пост президента Венесуели після того, як США захопили Ніколаса Мадуро. Про це пише The Washington Post, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Трамп фактично відкинув перспективи демократичної опозиції Венесуели, включаючи лауреата Нобелівської премії миру Марію Коріну Мачадо, чий кандидат-заступник Едмундо Гонсалес набрав більше двох третин голосів на виборах минулого року, на яких Мадуро відмовився покинути свій пост.
"Їй буде дуже важко стати лідером", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про Мачадо в суботу, додавши, що вона "не має підтримки та поваги в країні".
За співрозмовника видання, близької до команди Мачадо, соратники Мачадо, яка минулого місяця таємно втекла з Венесуели за допомогою США, щоб взяти участь у церемонії вручення Нобелівської премії в Норвегії, були здивовані коментарем Трампа.
Також співрозмовники зазначили, що Трамп не підтримує кандидатуру опозиціонерки Марії Корини Мачадо на посаду президента Венесуели, бо вона не поступилася йому Нобелівською премією миру.
"Якби вона відмовилася і сказала: "Я не можу прийняти це, тому що це належить Дональду Трампу", то сьогодні вона була б президентом Венесуели", - додає співрозмовник.
Джерело наголосило, що хоча після присудження престижної премії Мачадо заявила, що присвячує нагороду Трампу, ухвалення нею премії було "найбільшим гріхом".
Нагадаємо
Президент Венесуели Ніколас Мадуро постав перед судом у Нью-Йорку, де йому зачитали обвинувальні акти. Він не визнав себе винним та заявив, що залишається чинним президентом своєї країни.