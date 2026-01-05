Через Нобелівську премію миру: Трамп не підтримав кандидатуру венесуельської опозиціонерки Мачадо

$42.290.12
49.580.03
ukru
Ексклюзив
19:29 • 1858 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
14:42 • 20248 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 42646 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 26266 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 32189 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 38884 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 97482 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 69416 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 94052 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 98785 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.3м/с
81%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по Харкову - мер5 січня, 11:25 • 7000 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні5 січня, 11:49 • 27533 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку5 січня, 12:06 • 37148 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться5 січня, 12:22 • 17130 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 33481 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 5880 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 42643 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 33681 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 97482 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 157559 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Одеса
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 53998 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 48437 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 45423 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 53480 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 98483 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Опалення
Дипломатка

Через Нобелівську премію миру: Трамп не підтримав кандидатуру венесуельської опозиціонерки Мачадо

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Дональд Трамп не підтримав кандидатуру Коріни Мачадо на пост президента Венесуели, заявивши, що вона «не має підтримки». Соратники Мачадо були здивовані коментарем Трампа, який, за їхніми словами, очікував, що вона відмовиться від Нобелівської премії на його користь.

Через Нобелівську премію миру: Трамп не підтримав кандидатуру венесуельської опозиціонерки Мачадо

Президент США Дональд Трамп не підтримав кандидатуру венесуельської опозиціонерки Коріни Мачадо на пост президента Венесуели після того, як США захопили Ніколаса Мадуро. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Трамп фактично відкинув перспективи демократичної опозиції Венесуели, включаючи лауреата Нобелівської премії миру Марію Коріну Мачадо, чий кандидат-заступник Едмундо Гонсалес набрав більше двох третин голосів на виборах минулого року, на яких Мадуро відмовився покинути свій пост.

"Їй буде дуже важко стати лідером", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання про Мачадо в суботу, додавши, що вона "не має підтримки та поваги в країні".

За співрозмовника видання, близької до команди Мачадо, соратники Мачадо, яка минулого місяця таємно втекла з Венесуели за допомогою США, щоб взяти участь у церемонії вручення Нобелівської премії в Норвегії, були здивовані коментарем Трампа.

Також співрозмовники зазначили, що Трамп не підтримує кандидатуру опозиціонерки Марії Корини Мачадо на посаду президента Венесуели, бо вона не поступилася йому Нобелівською премією миру.

"Якби вона відмовилася і сказала: "Я не можу прийняти це, тому що це належить Дональду Трампу", то сьогодні вона була б президентом Венесуели", - додає співрозмовник.

Джерело наголосило, що хоча після присудження престижної премії Мачадо заявила, що присвячує нагороду Трампу, ухвалення нею премії було "найбільшим гріхом".

Нагадаємо

Президент Венесуели Ніколас Мадуро постав перед судом у Нью-Йорку, де йому зачитали обвинувальні акти. Він не визнав себе винним та заявив, що залишається чинним президентом своєї країни.

Павло Башинський

Новини Світу
Ніколас Мадуро
The Washington Post
Венесуела
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Норвегія
Сполучені Штати Америки