Через Нобелевскую премию мира: Трамп не поддержал кандидатуру венесуэльской оппозиционерки Мачадо
Киев • УНН
Дональд Трамп не поддержал кандидатуру Корины Мачадо на пост президента Венесуэлы, заявив, что она «не имеет поддержки». Соратники Мачадо были удивлены комментарием Трампа, который, по их словам, ожидал, что она откажется от Нобелевской премии в его пользу.
Президент США Дональд Трамп не поддержал кандидатуру венесуэльской оппозиционерки Корины Мачадо на пост президента Венесуэлы после того, как США захватили Николаса Мадуро. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Трамп фактически отверг перспективы демократической оппозиции Венесуэлы, включая лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо, чей кандидат-заместитель Эдмундо Гонсалес набрал более двух третей голосов на выборах в прошлом году, на которых Мадуро отказался покинуть свой пост.
"Ей будет очень трудно стать лидером", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о Мачадо в субботу, добавив, что она "не имеет поддержки и уважения в стране".
По словам собеседника издания, близкого к команде Мачадо, соратники Мачадо, которая в прошлом месяце тайно сбежала из Венесуэлы с помощью США, чтобы принять участие в церемонии вручения Нобелевской премии в Норвегии, были удивлены комментарием Трампа.
Также собеседники отметили, что Трамп не поддерживает кандидатуру оппозиционерки Марии Корины Мачадо на пост президента Венесуэлы, потому что она не уступила ему Нобелевскую премию мира.
"Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу принять это, потому что это принадлежит Дональду Трампу", то сегодня она была бы президентом Венесуэлы", - добавляет собеседник.
Источник подчеркнул, что хотя после присуждения престижной премии Мачадо заявила, что посвящает награду Трампу, принятие ею премии было "величайшим грехом".
Напомним
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке, где ему зачитали обвинительные акты. Он не признал себя виновным и заявил, что остается действующим президентом своей страны.