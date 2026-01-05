Через Нобелевскую премию мира: Трамп не поддержал кандидатуру венесуэльской оппозиционерки Мачадо

Дональд Трамп не поддержал кандидатуру Корины Мачадо на пост президента Венесуэлы, заявив, что она «не имеет поддержки». Соратники Мачадо были удивлены комментарием Трампа, который, по их словам, ожидал, что она откажется от Нобелевской премии в его пользу.