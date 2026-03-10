$43.730.0850.540.36
Пакистан вводит жесткую экономию из-за скачка цен на нефть

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Премьер Шехбаз Шариф закрыл школы на две недели и перевел вузы на онлайн-обучение. Чиновникам сократили зарплаты и запретили зарубежные визиты в целях экономии.

Пакистан вводит жесткую экономию из-за скачка цен на нефть

Пакистан объявил о ряде крайних мер жесткой экономии, поскольку конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на нефть. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Подробности

В обращении к нации в понедельник премьер-министр Шехбаз Шариф заявил, что школы закроются на две недели, а высшие учебные заведения немедленно перейдут на онлайн-обучение. При этом половина работников государственного и частного секторов должны будут работать из дома и будут иметь дополнительный выходной в неделю, чтобы сэкономить на топливе.

Премьер-министр объявил о строгих мерах в отношении государственных служащих и чиновников, таких как сокращение вдвое количества топлива, выдаваемого для правительственных транспортных средств, и снижение некоторых зарплат, чтобы сократить государственные расходы и помочь с оказанием помощи населению. Правительственным учреждениям не будет разрешено покупать новую мебель, кондиционеры или другие предметы

- пишет издание.

Также вводится полный запрет на заграничные визиты пакистанских должностных лиц, включая премьер-министра, за исключением тех, которые важны для интересов национальной безопасности.

Напомним

В пакистанском портовом городе Карачи шестеро протестующих погибли, еще 20 человек получили ранения при попытке штурма хорошо укрепленного комплекса консульства США. Впоследствии стало известно, что число погибших возросло до 9 человек.

