Пакистан вводить жорстку економію через стрибок цін на нафту

9 березня, 19:48 • 12912 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 32524 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 25739 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 32655 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 38276 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 24398 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 53503 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 32081 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 48110 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65849 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анні ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41
путін пропонує Європі відновити закупівлю нафти на тлі конфлікту на Близькому сході9 березня, 18:37
Трамп назвав "великою помилкою" обрання Моджтаби Хаменеї лідером Ірану9 березня, 18:51
Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти22:56
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 53506 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ігор Терехов
Юлія Свириденко
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анні ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47
Пакистан вводить жорстку економію через стрибок цін на нафту

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

Прем'єр Шехбаз Шаріф закрив школи на два тижні та перевів ВНЗ на онлайн. Посадовцям скоротили зарплати і заборонили закордонні візити задля економії.

Пакистан вводить жорстку економію через стрибок цін на нафту

Пакистан оголосив про низку крайніх заходів жорсткої економії, оскільки конфлікт на Близькому Сході спричинив різке зростання цін на нафту. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

У зверненні до нації в понеділок прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф заявив, що школи закриються на два тижні, а вищі навчальні заклади негайно перейдуть на онлайн-навчання. При цьому половина працівників державного та приватного секторів повинні будуть працювати з дому і матимуть додатковий вихідний на тиждень, щоб заощадити на пальному.

Прем'єр-міністр оголосив про суворі заходи щодо державних службовців та чиновників, такі як скорочення вдвічі кількості пального, що видається для урядових транспортних засобів, та зниження деяких зарплат, щоб скоротити державні витрати та допомогти з наданням допомоги населенню. Урядовим установам не буде дозволено купувати нові меблі, кондиціонери чи інші предмети

- пише видання.

Також запроваджується повна заборона на закордонні візити пакистанських посадовців, включаючи прем'єр-міністра, за винятком тих, що є важливими для інтересів національної безпеки.

Нагадаємо

У пакистанському портовому місті Карачі шестеро протестувальників загинули, ще 20 людей дістали поранення під час спроби штурму добре укріпленого комплексу консульства США. Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 9 людей.

Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном27.02.26, 07:00 • 22432 перегляди

