Пакистан вводить жорстку економію через стрибок цін на нафту

Пакистан оголосив про низку крайніх заходів жорсткої економії, оскільки конфлікт на Близькому Сході спричинив різке зростання цін на нафту. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

У зверненні до нації в понеділок прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф заявив, що школи закриються на два тижні, а вищі навчальні заклади негайно перейдуть на онлайн-навчання. При цьому половина працівників державного та приватного секторів повинні будуть працювати з дому і матимуть додатковий вихідний на тиждень, щоб заощадити на пальному.

Прем'єр-міністр оголосив про суворі заходи щодо державних службовців та чиновників, такі як скорочення вдвічі кількості пального, що видається для урядових транспортних засобів, та зниження деяких зарплат, щоб скоротити державні витрати та допомогти з наданням допомоги населенню. Урядовим установам не буде дозволено купувати нові меблі, кондиціонери чи інші предмети - пише видання.

Також запроваджується повна заборона на закордонні візити пакистанських посадовців, включаючи прем'єр-міністра, за винятком тих, що є важливими для інтересів національної безпеки.

Нагадаємо

