Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном

Очільник оборонного відомства Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф офіційно підтвердив перехід конфлікту із сусідньою державою у фазу повномасштабного збройного протистояння. Заява пролунала у п'ятницю після серії нічних зіткнень та взаємних авіаударів, які призвели до значних втрат з обох сторін та фактичного розірвання дипломатичних домовленостей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Різке звернення міністра стало відповіддю на транскордонні атаки, що відбулися протягом останньої доби, зокрема після ударів по Кабулу та Кандагару.

Збройне протистояння на кордоні Пакистану та Афганістану загострилося - сторони заявляють про значні втрати

Хаваджа Мухаммад Асіф наголосив, що пакистанська сторона більше не бачить можливості для стримування та дипломатичного маневрування, оскільки агресія з боку Кабула перетнула критичну межу.

Наша чаша терпіння переповнилася. Тепер між нами та вами (Афганістаном - ред.) почалася відкрита війна