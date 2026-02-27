Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном

$43.240.02
50.960.00
ukenru
26 лютого, 22:38 • 12338 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 21115 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 22344 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 23841 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 22299 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 35704 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 19902 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 94918 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 45695 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 52971 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0.6м/с
84%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Наступна тристороння зустріч, швидше за все, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня - Зеленський26 лютого, 20:09 • 8906 перегляди
У Львові чоловік застосував перцевий балончик проти військового ТЦК та двох поліцейськихVideo26 лютого, 20:49 • 4748 перегляди
У Сербії з’явилися графіті з образами на адресу українського посла - ЗМІ26 лютого, 21:04 • 13133 перегляди
Велика Британія зосередила розробку балістичної ракети Nightfall на потребах України та поки не планує власні закупівлі26 лютого, 22:55 • 4152 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 5998 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 35704 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 29884 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 94918 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 74820 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 78978 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Музикант
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 3072 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 11378 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 42755 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 52803 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 55306 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
The Guardian

Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном

Київ • УНН

 • 2880 перегляди

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф підтвердив перехід конфлікту з Афганістаном у фазу повномасштабного збройного протистояння. Заява пролунала після нічних зіткнень та авіаударів, що призвели до значних втрат.

Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном

Очільник оборонного відомства Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф офіційно підтвердив перехід конфлікту із сусідньою державою у фазу повномасштабного збройного протистояння. Заява пролунала у п'ятницю після серії нічних зіткнень та взаємних авіаударів, які призвели до значних втрат з обох сторін та фактичного розірвання дипломатичних домовленостей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Різке звернення міністра стало відповіддю на транскордонні атаки, що відбулися протягом останньої доби, зокрема після ударів по Кабулу та Кандагару.

Збройне протистояння на кордоні Пакистану та Афганістану загострилося - сторони заявляють про значні втрати27.02.26, 00:33 • 3294 перегляди

Хаваджа Мухаммад Асіф наголосив, що пакистанська сторона більше не бачить можливості для стримування та дипломатичного маневрування, оскільки агресія з боку Кабула перетнула критичну межу.

Наша чаша терпіння переповнилася. Тепер між нами та вами (Афганістаном - ред.) почалася відкрита війна

– заявив він, підкреслюючи безповоротність поточної військової ескалації.

Пакистан завдав авіаударів по Кабулу та низці провінцій Афганістану у відповідь на прикордонний конфлікт27.02.26, 05:38 • 2268 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Reuters
Кандагар
Кабул
Афганістан
Пакистан