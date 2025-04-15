Туреччина хоче придбати 40 винищувачів у Британії та Іспанії

Туреччина веде переговори з Великою Британією та Іспанією про купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, незважаючи на те, що нещодавно уклала угоду з США на 23 мільярди доларів про придбання F-16, оскільки її запит на F-16 може бути не схвалений Конгресом.