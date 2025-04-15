Eurofighter Typhoon

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 11397 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32837 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162916 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140294 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143033 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136522 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136509 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196795 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Миротворчий план Стармера щодо України розкритикували як "політичний театр" - The Telegraph

Військові джерела відкинули пропозицію Стармера щодо відправки військ в Україну після перемир'я, назвавши її «політичним театром». США також не підтримують цю ідею.

Війна • 24 березня, 07:33 • 55173 перегляди

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

У Міноборони Швеції заявили, що передача літаків ASC890 Україні відбувається без затримок, але терміни залежать від готовності F-16. Швеція також допомагає навчати українських пілотів.

Війна • 21 березня, 16:36 • 42841 перегляди

Британія розглядає можливість відправки своїх винищувачів Україні для охорони з повітря – The Telegraph

Прем'єр-міністр Британії обговорив відправку винищувачів Typhoon в Україну для прикриття військ у разі їх введення. Це пов'язано з невизначеністю щодо підтримки США.

Політика • 21 березня, 10:41 • 15668 перегляди

Британія готова відправити винищувачі Typhoon для допомоги зберегти мир в Україні - The Times

Велика Британія розглядає можливість відправки винищувачів Typhoon для захисту повітряного простору України в межах мирної угоди. Уряд шукає способи забезпечення гарантій безпеки без розміщення великої кількості наземних військ.

Війна • 19 лютого, 08:48 • 78466 перегляди

Німецькі Patriot почали патрулювання поблизу польсько-українського кордону

Дві німецькі системи ППО Patriot розміщені для охорони аеропорту "Ясьонка" у Ряшеві на 6 місяців. Через цей логістичний хаб проходить до 95% допомоги для України.

Війна • 23 січня, 14:45 • 23576 перегляди

Балтійське море стає епіцентром гібридної війни росії проти НАТО - ЗМІ

Серія інцидентів у Балтійському морі, включаючи обстріл німецького вертольота та пошкодження підводного кабелю, вказує на гібридну війну з боку РФ. НАТО зафіксувало близько 300 перехоплень російських літаків минулого року.

Війна • 3 січня, 15:50 • 28494 перегляди

Нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські літаки над Балтійським морем

Два винищувачі F-35 Нідерландів перехопили три російські літаки над Балтійським морем. Серед перехоплених були транспортний Ан-72, розвідник СУ-24МР та Іл-20.

Новини Світу • 9 грудня, 23:00 • 19219 перегляди

Британії успішно випробувала крилату ракету SPEAR з дальністю до 100 км

Британські військові успішно протестували керовану ракету SPEAR з дальністю до 100 км. Ракета призначена для F-35 і може знищувати системи ППО, кораблі, танки та інші цілі.

Новини Світу • 18 листопада, 04:00 • 21963 перегляди

Внаслідок сильної турбулентності під час рейсу Lufthansa постраждали 11 пасажирів

Boeing 747-8 компанії Lufthansa потрапив у сильну турбулентність під час рейсу з Буенос-Айреса до Франкфурта. Інцидент стався на висоті 10 000 метрів, на борту перебували 329 пасажирів та 19 членів екіпажу.

Новини Світу • 12 листопада, 16:09 • 20964 перегляди

Німеччина підняла винищувачі через російський літак-розвідник над Балтійським морем

Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський літак-розвідник Іл-20, що залетів у міжнародні води Балтійського моря. Літак летів без радіозв'язку та плану польоту між німецьким Рюгеном та данським Борнхольмом.

Війна • 16 жовтня, 17:55 • 23853 перегляди

Німеччина може дозволити продаж винищувачів Eurofighter Туреччині

Німеччина пом’якшує позицію щодо постачання зброї Туреччиніі. Технічна делегація вже прибула до Туреччини для обговорення деталей можливої угоди.

Новини Світу • 13 жовтня, 18:32 • 28831 перегляди

Японський винищувач перехопив російський військовий літак та випустив сигнальні ракети

Російський літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії 23 вересня. У відповідь японські винищувачі вперше застосували сигнальні ракети, а Токіо подало жорсткий протест російському уряду.

Новини Світу • 23 вересня, 15:33 • 18080 перегляди

Умєров: Україна отримає F-16, Migare, а також веде переговори про винищувачі Gripen і Eurofighter Typhoon

Ведеться робота для досягнення переваги в небі.

Війна • 22 вересня, 08:39 • 47553 перегляди

Італія підняла в повітря винищувачі через невідомі літаки в Балтії

Італійські Eurofighter Typhoons перехопили невідомі літаки в повітряному просторі Балтії. Винищувачі вилетіли з бази в Литві за наказом центру спостереження НАТО в Німеччині.

Війна • 6 серпня, 22:45 • 110331 перегляди

Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Eurofighter Typhoon наступного року для посилення протиповітряної оборони

Велика Британія планує наступного року розмістити в Польщі винищувачі Eurofighter Typhoon, які допомагатимуть патрулювати польський повітряний простір і зміцнюватимуть оборонну співпрацю між двома країнами.

Новини Світу • 23 квітня, 23:23 • 23243 перегляди

Британські винищувачі Typhoon прибули до Румунії

Британія направила шість винищувачів до Румунії в рамках місії НАТО.

Війна • 10 квітня, 01:59 • 101166 перегляди

Швеція підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак

Шведські та німецькі винищувачі перехопили російський розвідувальний літак поблизу шведського узбережжя після того, як він увійшов у зону польотної інформації на південний схід від Блекінге.

Війна • 9 квітня, 23:57 • 31356 перегляди

Німецькі винищувачі підіймалися в повітря через літак рф над Балтійським морем

Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник, що летів без транспондера, над Балтійським морем 6 квітня.

Новини Світу • 7 квітня, 10:14 • 34933 перегляди

Італійські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем

Італійські винищувачі Eurofighter перехопили два російські літаки, що пролітали над міжнародними водами в Балтійському морі, під час місії повітряного контролю НАТО в четвер і п'ятницю.

Новини Світу • 30 березня, 01:37 • 35059 перегляди

росія "заглушила сигнал" літака британських ВПС із міністром оборони Британії Шаппсом - ЗМІ

росія, як вважається, заглушила GPS-сигнал літака ВПС Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони країни, на 30 хвилин.

Війна • 14 березня, 14:56 • 30462 перегляди

В Албанії відкрили нову авіабазу НАТО, яка стане центром повітряних операцій Альянсу

Албанія перетворила стару радянську авіабазу на регіональний центр повітряних операцій НАТО на Західних Балканах.

Новини Світу • 4 березня, 16:11 • 23376 перегляди

Німеччина контролюватиме повітряний простір НАТО над Балтією

Протягом наступних дев'яти місяців ВПС Німеччини візьмуть під свій контроль патрулювання повітряного простору НАТО над Естонією, Латвією і Литвою з авіабази в Латвії.

Новини Світу • 3 березня, 23:32 • 31117 перегляди

Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський Іл-20М

Німецькі і французькі винищувачі були підняті в повітря і без інцидентів супроводили російський військовий літак поблизу своїх кордонів в рамках місій повітряного патрулювання НАТО.

Війна • 28 лютого, 00:10 • 30692 перегляди

США і Великобританія завдали авіаударів по 18 об'єктах хуситів в Ємені

Америка та Британія випустили ракети по 18 об'єктах хуситів в Ємені, знищивши схованки зі зброєю, засоби протиповітряної оборони, радари і вертольоти, що використовувалися підтримуваним Іраном угрупованням.

Новини Світу • 25 лютого, 02:06 • 33817 перегляди

Глава Міноборони Британії розповів про удари по єменських хуситах

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс захистив нещодавні спільні американо-британські удари по об'єктах хуситів в Ємені як пропорційну відповідь на атаки хуситів.

Війна • 4 лютого, 01:57 • 30738 перегляди

Туреччина хоче придбати 40 винищувачів у Британії та Іспанії

Туреччина веде переговори з Великою Британією та Іспанією про купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, незважаючи на те, що нещодавно уклала угоду з США на 23 мільярди доларів про придбання F-16, оскільки її запит на F-16 може бути не схвалений Конгресом.

Новини Світу • 2 лютого, 02:13 • 37156 перегляди

Німеччина піднімала в повітря винищувач для перехоплення військового літака рф

Німеччина підняла винищувач на перехоплення російського розвідувального літака, поміченого над Балтійським морем біля її берегів.

Новини Світу • 31 січня, 07:18 • 17835 перегляди