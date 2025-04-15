Eurofighter Typhoon

Військові джерела відкинули пропозицію Стармера щодо відправки військ в Україну після перемир'я, назвавши її «політичним театром». США також не підтримують цю ідею.
У Міноборони Швеції заявили, що передача літаків ASC890 Україні відбувається без затримок, але терміни залежать від готовності F-16. Швеція також допомагає навчати українських пілотів.
Прем'єр-міністр Британії обговорив відправку винищувачів Typhoon в Україну для прикриття військ у разі їх введення. Це пов'язано з невизначеністю щодо підтримки США.
Велика Британія розглядає можливість відправки винищувачів Typhoon для захисту повітряного простору України в межах мирної угоди. Уряд шукає способи забезпечення гарантій безпеки без розміщення великої кількості наземних військ.
Дві німецькі системи ППО Patriot розміщені для охорони аеропорту "Ясьонка" у Ряшеві на 6 місяців. Через цей логістичний хаб проходить до 95% допомоги для України.
Серія інцидентів у Балтійському морі, включаючи обстріл німецького вертольота та пошкодження підводного кабелю, вказує на гібридну війну з боку РФ. НАТО зафіксувало близько 300 перехоплень російських літаків минулого року.
Два винищувачі F-35 Нідерландів перехопили три російські літаки над Балтійським морем. Серед перехоплених були транспортний Ан-72, розвідник СУ-24МР та Іл-20.
Британські військові успішно протестували керовану ракету SPEAR з дальністю до 100 км. Ракета призначена для F-35 і може знищувати системи ППО, кораблі, танки та інші цілі.
Boeing 747-8 компанії Lufthansa потрапив у сильну турбулентність під час рейсу з Буенос-Айреса до Франкфурта. Інцидент стався на висоті 10 000 метрів, на борту перебували 329 пасажирів та 19 членів екіпажу.
Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський літак-розвідник Іл-20, що залетів у міжнародні води Балтійського моря. Літак летів без радіозв'язку та плану польоту між німецьким Рюгеном та данським Борнхольмом.
Німеччина пом’якшує позицію щодо постачання зброї Туреччиніі. Технічна делегація вже прибула до Туреччини для обговорення деталей можливої угоди.
Російський літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії 23 вересня. У відповідь японські винищувачі вперше застосували сигнальні ракети, а Токіо подало жорсткий протест російському уряду.
Ведеться робота для досягнення переваги в небі.
Італійські Eurofighter Typhoons перехопили невідомі літаки в повітряному просторі Балтії. Винищувачі вилетіли з бази в Литві за наказом центру спостереження НАТО в Німеччині.
Велика Британія планує наступного року розмістити в Польщі винищувачі Eurofighter Typhoon, які допомагатимуть патрулювати польський повітряний простір і зміцнюватимуть оборонну співпрацю між двома країнами.
Британія направила шість винищувачів до Румунії в рамках місії НАТО.
Шведські та німецькі винищувачі перехопили російський розвідувальний літак поблизу шведського узбережжя після того, як він увійшов у зону польотної інформації на південний схід від Блекінге.
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник, що летів без транспондера, над Балтійським морем 6 квітня.
Італійські винищувачі Eurofighter перехопили два російські літаки, що пролітали над міжнародними водами в Балтійському морі, під час місії повітряного контролю НАТО в четвер і п'ятницю.
росія, як вважається, заглушила GPS-сигнал літака ВПС Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони країни, на 30 хвилин.
Албанія перетворила стару радянську авіабазу на регіональний центр повітряних операцій НАТО на Західних Балканах.
Протягом наступних дев'яти місяців ВПС Німеччини візьмуть під свій контроль патрулювання повітряного простору НАТО над Естонією, Латвією і Литвою з авіабази в Латвії.
Німецькі і французькі винищувачі були підняті в повітря і без інцидентів супроводили російський військовий літак поблизу своїх кордонів в рамках місій повітряного патрулювання НАТО.
Америка та Британія випустили ракети по 18 об'єктах хуситів в Ємені, знищивши схованки зі зброєю, засоби протиповітряної оборони, радари і вертольоти, що використовувалися підтримуваним Іраном угрупованням.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс захистив нещодавні спільні американо-британські удари по об'єктах хуситів в Ємені як пропорційну відповідь на атаки хуситів.
Туреччина веде переговори з Великою Британією та Іспанією про купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, незважаючи на те, що нещодавно уклала угоду з США на 23 мільярди доларів про придбання F-16, оскільки її запит на F-16 може бути не схвалений Конгресом.
Німеччина підняла винищувач на перехоплення російського розвідувального літака, поміченого над Балтійським морем біля її берегів.