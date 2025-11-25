Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
Київ • УНН
Румунія двічі піднімала винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16 через виявлення вторгнення дронів у національний повітряний простір 25 листопада. Радари зафіксували цілі поблизу повітів Тулча та Галац.
У Румунії вночі піднімали винищувачі - два німецькі Eurofighter Typhoon і два F-16 - на тлі атаки рф на Україну, повітряні сили Румунії виявили вторгнення дронів у національний повітряний простір, повідомили у Міністерстві національної оборони країни 25 листопада, пише УНН.
Ранком 25 листопада радари Міністерства національної оборони виявили ціль, що прямувала до національного повітряного простору, поблизу повіту Тулча, і о 06:28 два німецькі літаки Eurofighter Typhoon були запущені з авіабази Міхаїла Когелнічану для моніторингу ситуації. Ціль перетнула національний повітряний простір з напрямку Вилково (Україна) до району Кілія-Веке, повіт Тулча
О 06:55 за місцевим часом, як вказано, було оголошено повідомлення Ro-Alert у районі повіту Тулча.
О 07:11 (за місцевим часом) літак Eurofighter Typhoon повідомив про радіолокаційний контакт з ціллю над територією України, за межами повітряного простору Румунії
О 07:37 за місцевим часом "двом літакам F-16 Fighting Falcon було наказано злетіти з землі з 86-ї авіабази в Борчі", а о 07:48 за місцевим часом також було оголошено Ro-Alert для повіту Галац.
О 07:50 (за місцевим часом) радіолокаційні системи виявили друге вторгнення в національний повітряний простір у районі повіту Галац, і літаки F-16 мали радіолокаційний контакт з ним
На момент публікації пресрелізу ситуація, як вказано, перебувала під наглядом Міністерства національної оборони Румунії.
У МО Румунії при цьому вказали, що "закон № 73 від 2025 року забезпечує правову основу для збиття безпілотників та літальних апаратів, які входять у національний повітряний простір без дозволу, за умов, передбачених статтею 18: "Заходи, передбачені статтею 11, вживаються залежно від рівня загрози, в межах чинного міжнародного права, після врахування всіх конкретних обставин події та з урахуванням пріоритету захисту життя людей, останнім можливим рішенням є знищення літака, який використовує національний повітряний простір без дозволу"".
