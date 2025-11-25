$42.370.10
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 14460 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 13728 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 13990 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 36794 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 66657 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 14:30 • 58292 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 51254 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 83210 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 74406 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір

Київ • УНН

 • 14406 перегляди

Румунія двічі піднімала винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16 через виявлення вторгнення дронів у національний повітряний простір 25 листопада. Радари зафіксували цілі поблизу повітів Тулча та Галац.

Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір

У Румунії вночі піднімали винищувачі - два німецькі Eurofighter Typhoon і два F-16 - на тлі атаки рф на Україну, повітряні сили Румунії виявили вторгнення дронів у національний повітряний простір, повідомили у Міністерстві національної оборони країни 25 листопада, пише УНН.

Ранком 25 листопада радари Міністерства національної оборони виявили ціль, що прямувала до національного повітряного простору, поблизу повіту Тулча, і о 06:28 два німецькі літаки Eurofighter Typhoon були запущені з авіабази Міхаїла Когелнічану для моніторингу ситуації. Ціль перетнула національний повітряний простір з напрямку Вилково (Україна) до району Кілія-Веке, повіт Тулча

- повідомили у МО Румунії.

О 06:55 за місцевим часом, як вказано, було оголошено повідомлення Ro-Alert у районі повіту Тулча.

О 07:11 (за місцевим часом) літак Eurofighter Typhoon повідомив про радіолокаційний контакт з ціллю над територією України, за межами повітряного простору Румунії

- вказали у МО Румунії.

О 07:37 за місцевим часом "двом літакам F-16 Fighting Falcon було наказано злетіти з землі з 86-ї авіабази в Борчі", а о 07:48 за місцевим часом також було оголошено Ro-Alert для повіту Галац.

О 07:50 (за місцевим часом) радіолокаційні системи виявили друге вторгнення в національний повітряний простір у районі повіту Галац, і літаки F-16 мали радіолокаційний контакт з ним

- зазначили у МО Румунії.

На момент публікації пресрелізу ситуація, як вказано, перебувала під наглядом Міністерства національної оборони Румунії.

У МО Румунії при цьому вказали, що "закон № 73 від 2025 року забезпечує правову основу для збиття безпілотників та літальних апаратів, які входять у національний повітряний простір без дозволу, за умов, передбачених статтею 18: "Заходи, передбачені статтею 11, вживаються залежно від рівня загрози, в межах чинного міжнародного права, після врахування всіх конкретних обставин події та з урахуванням пріоритету захисту життя людей, останнім можливим рішенням є знищення літака, який використовує національний повітряний простір без дозволу"".

У ЦПД РНБО повідомили, що "шахед" залетів у Румунію: жителів попередили про можливе падіння об'єктів25.11.25, 08:47 • 2200 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Війна в Україні
Державний кордон України
Eurofighter Typhoon
Румунія
Україна
F-16 Fighting Falcon