Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 56783 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 70195 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 30602 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 31126 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 28567 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 24609 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 26691 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21281 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18668 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16860 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Близько 40 людей загинули у пожежі на гірськолижному курорті Швейцарії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 210 перегляди

У новорічну ніч на гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії сталася пожежа в барі "Le Constellation". Загинуло близько 40 людей, ще близько 100 отримали поранення.

Близько 40 людей загинули у пожежі на гірськолижному курорті Швейцарії - ЗМІ

У барі на гірськолижному курорті в Швейцарії внаслідок пожежі у новорічну ніч загинуло близько 40 людей, ще близько 100 поранені, повідомляє з посиланням на джерело Le Nouvelliste, пише УНН.

Деталі

Жахлива трагедія, як зазначається, затьмарила новорічну ніч на курорті у Кран-Монтані. Вибух, а потім пожежа сталися близько 1:30 ночі за місцевим часом у барі під назвою "Le Constellation" у самому серці курорту.

Наступного ранку поліція Вале підтвердила загиблих, але причина вибуху все ще розслідується.

"За нашою інформацією, кількість жертв велика: приблизно сорок людей загинули та сто отримали поранення", - пише видання.

Нагадаємо

Швейцарська поліція повідомила 1 січня, що кілька людей загинули, а інші отримали поранення внаслідок пожежі з невідомих причин у барі під назвою "Le Constellation" на гірськолижному курорті Кран-Монтана на південному заході Швейцарії.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Новий рік
Швейцарія