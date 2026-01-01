Близько 40 людей загинули у пожежі на гірськолижному курорті Швейцарії - ЗМІ
Київ • УНН
У новорічну ніч на гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії сталася пожежа в барі "Le Constellation". Загинуло близько 40 людей, ще близько 100 отримали поранення.
У барі на гірськолижному курорті в Швейцарії внаслідок пожежі у новорічну ніч загинуло близько 40 людей, ще близько 100 поранені, повідомляє з посиланням на джерело Le Nouvelliste, пише УНН.
Деталі
Жахлива трагедія, як зазначається, затьмарила новорічну ніч на курорті у Кран-Монтані. Вибух, а потім пожежа сталися близько 1:30 ночі за місцевим часом у барі під назвою "Le Constellation" у самому серці курорту.
Наступного ранку поліція Вале підтвердила загиблих, але причина вибуху все ще розслідується.
"За нашою інформацією, кількість жертв велика: приблизно сорок людей загинули та сто отримали поранення", - пише видання.
Нагадаємо
Швейцарська поліція повідомила 1 січня, що кілька людей загинули, а інші отримали поранення внаслідок пожежі з невідомих причин у барі під назвою "Le Constellation" на гірськолижному курорті Кран-Монтана на південному заході Швейцарії.