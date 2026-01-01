Близько 40 людей загинули у пожежі на гірськолижному курорті Швейцарії - ЗМІ

У барі на гірськолижному курорті в Швейцарії внаслідок пожежі у новорічну ніч загинуло близько 40 людей, ще близько 100 поранені, повідомляє з посиланням на джерело Le Nouvelliste, пише УНН.

Деталі

Жахлива трагедія, як зазначається, затьмарила новорічну ніч на курорті у Кран-Монтані. Вибух, а потім пожежа сталися близько 1:30 ночі за місцевим часом у барі під назвою "Le Constellation" у самому серці курорту.

Наступного ранку поліція Вале підтвердила загиблих, але причина вибуху все ще розслідується.

"За нашою інформацією, кількість жертв велика: приблизно сорок людей загинули та сто отримали поранення", - пише видання.

