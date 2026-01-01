$42.350.03
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 56460 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 69794 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 30466 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 31003 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 28472 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 24568 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 26661 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21277 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18661 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16854 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Около 40 человек погибли в пожаре на горнолыжном курорте Швейцарии - СМИ

Киев • УНН

 • 176 просмотра

В новогоднюю ночь на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел пожар в баре "Le Constellation". Погибло около 40 человек, еще около 100 получили ранения.

Около 40 человек погибли в пожаре на горнолыжном курорте Швейцарии - СМИ

В баре на горнолыжном курорте в Швейцарии в результате пожара в новогоднюю ночь погибло около 40 человек, еще около 100 ранены, сообщает со ссылкой на источник Le Nouvelliste, пишет УНН.

Детали

Ужасная трагедия, как отмечается, омрачила новогоднюю ночь на курорте в Кран-Монтане. Взрыв, а затем пожар произошли около 1:30 ночи по местному времени в баре под названием "Le Constellation" в самом сердце курорта.

На следующее утро полиция Вале подтвердила погибших, но причина взрыва все еще расследуется.

"По нашей информации, число жертв велико: примерно сорок человек погибли и сто получили ранения", - пишет издание.

Напомним

Швейцарская полиция сообщила 1 января, что несколько человек погибли, а другие получили ранения в результате пожара по неизвестным причинам в баре под названием "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Новый год
Швейцария