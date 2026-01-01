Около 40 человек погибли в пожаре на горнолыжном курорте Швейцарии - СМИ
Киев • УНН
В новогоднюю ночь на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел пожар в баре "Le Constellation". Погибло около 40 человек, еще около 100 получили ранения.
В баре на горнолыжном курорте в Швейцарии в результате пожара в новогоднюю ночь погибло около 40 человек, еще около 100 ранены, сообщает со ссылкой на источник Le Nouvelliste, пишет УНН.
Детали
Ужасная трагедия, как отмечается, омрачила новогоднюю ночь на курорте в Кран-Монтане. Взрыв, а затем пожар произошли около 1:30 ночи по местному времени в баре под названием "Le Constellation" в самом сердце курорта.
На следующее утро полиция Вале подтвердила погибших, но причина взрыва все еще расследуется.
"По нашей информации, число жертв велико: примерно сорок человек погибли и сто получили ранения", - пишет издание.
Напомним
Швейцарская полиция сообщила 1 января, что несколько человек погибли, а другие получили ранения в результате пожара по неизвестным причинам в баре под названием "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии.