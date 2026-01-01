Кілька людей загинули у пожежі на гірськолижному курорті у Швейцарії
Київ • УНН
Кілька людей загинули, інші отримали поранення внаслідок пожежі з невідомих причин у барі «Le Constellation» на гірськолижному курорті Кран-Монтана на південному заході Швейцарії.
Кілька людей загинули у пожежі в барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Швейцарська поліція повідомила у четвер, що кілька людей загинули, а інші отримали поранення внаслідок пожежі з невідомих причин у барі під назвою "Le Constellation" на гірськолижному курорті Кран-Монтана на південному заході Швейцарії.
Район повністю закрито, а над Кран-Монтаною запроваджено безпольотну зону, ідеться у заяві поліції.
