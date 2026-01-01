Кілька людей загинули у ​​пожежі на гірськолижному курорті у Швейцарії

$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 43643 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 54053 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 24970 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 25905 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 24373 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 22692 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 25201 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20903 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18374 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16623 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів31 грудня, 22:21 • 11721 перегляди
Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі31 грудня, 23:07 • 12772 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 45144 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 7604 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 10256 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 43578 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 31532 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 74375 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 73508 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 66842 перегляди
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 6512 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 7800 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 31550 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 15751 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 22710 перегляди
Кілька людей загинули у ​​пожежі на гірськолижному курорті у Швейцарії

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Кілька людей загинули, інші отримали поранення внаслідок пожежі з невідомих причин у барі «Le Constellation» на гірськолижному курорті Кран-Монтана на південному заході Швейцарії.

Кілька людей загинули у ​​пожежі на гірськолижному курорті у Швейцарії

Кілька людей загинули у ​​пожежі в барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Швейцарська поліція повідомила у четвер, що кілька людей загинули, а інші отримали поранення внаслідок пожежі з невідомих причин у барі під назвою "Le Constellation" на гірськолижному курорті Кран-Монтана на південному заході Швейцарії.

Район повністю закрито, а над Кран-Монтаною запроваджено безпольотну зону, ідеться у заяві поліції.

Отруєння на іспанському курорті: понад 100 туристів постраждали після обіду в готелі25.08.25, 18:22 • 9821 перегляд

Юлія Шрамко

Новини Світу
Reuters
Швейцарія