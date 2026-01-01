Кілька людей загинули у ​​пожежі на гірськолижному курорті у Швейцарії

Кілька людей загинули у ​​пожежі в барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Швейцарська поліція повідомила у четвер, що кілька людей загинули, а інші отримали поранення внаслідок пожежі з невідомих причин у барі під назвою "Le Constellation" на гірськолижному курорті Кран-Монтана на південному заході Швейцарії.

Район повністю закрито, а над Кран-Монтаною запроваджено безпольотну зону, ідеться у заяві поліції.

