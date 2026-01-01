Несколько человек погибли в результате пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии
Киев • УНН
Несколько человек погибли, другие получили ранения в результате пожара по неизвестным причинам в баре «Le Constellation» на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии.
Несколько человек погибли в пожаре в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Швейцарская полиция сообщила в четверг, что несколько человек погибли, а другие получили ранения в результате пожара по неизвестным причинам в баре под названием "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кран-Монтана на юго-западе Швейцарии.
Район полностью закрыт, а над Кран-Монтаной введена бесполетная зона, говорится в заявлении полиции.
