Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 27276 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 33391 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 27312 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 27589 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 27621 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 15603 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 16372 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16491 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 35690 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17495 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Оккупанты на ВОТ формируют молодежный резерв для армии РФ - ЦНС

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Под видом кружков и турниров на ВОТ выстраивают систему подготовки лояльной молодежи для дальнейшего поступления в силовые структуры РФ. Тех, кто хорошо управляет БПЛА, ориентируется на местности или демонстрирует навыки стрельбы, берут "на карандаш".

Оккупанты на ВОТ формируют молодежный резерв для армии РФ - ЦНС

В Скадовске оккупанты привлекли школьников к гонкам дронов, а в Донецке провели "олимпиаду" по основам безопасности и "защите родины". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что формально это развитие навыков, фактически же - отбор молодежи под контролем кадровых военных ВС РФ.

Тех, кто хорошо управляет БПЛА, ориентируется на местности или демонстрирует навыки стрельбы, берут "на карандаш". ... Подобные мероприятия используют для формирования раннего кадрового резерва

- говорится в сообщении.

Указывается, что под видом кружков и турниров на ВОТ выстраивают систему подготовки лояльной молодежи для дальнейшего поступления в силовые структуры РФ.

Напомним

На временно оккупированной Луганщине россияне вовлекают детей в милитаризованную систему воспитания, проводя "мастер-классы по первой помощи" в Алчевске.

ПТСР вместо педагогики: военных рф с боевым опытом привлекают к работе с детьми на ВОТ01.02.26, 11:03 • 5379 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Война в Украине
Донецк