Оккупанты на ВОТ формируют молодежный резерв для армии РФ - ЦНС

В Скадовске оккупанты привлекли школьников к гонкам дронов, а в Донецке провели "олимпиаду" по основам безопасности и "защите родины". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что формально это развитие навыков, фактически же - отбор молодежи под контролем кадровых военных ВС РФ.

Тех, кто хорошо управляет БПЛА, ориентируется на местности или демонстрирует навыки стрельбы, берут "на карандаш". ... Подобные мероприятия используют для формирования раннего кадрового резерва - говорится в сообщении.

Указывается, что под видом кружков и турниров на ВОТ выстраивают систему подготовки лояльной молодежи для дальнейшего поступления в силовые структуры РФ.

Напомним

На временно оккупированной Луганщине россияне вовлекают детей в милитаризованную систему воспитания, проводя "мастер-классы по первой помощи" в Алчевске.

