росіяни готують дітей на ТОТ територіях до війни під виглядом "навчання"

На тимчасово окупованій Луганщині, росіяни втягували дітей у мілітаризовану систему виховання. В Алчевську для юних кадетів провели "майстер-клас із першої допомоги". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни провели "майстер-клас із першої медичної допомоги" в Алчевську.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російська адміністрація продовжує втягувати дітей у мілітаризовану систему виховання. В Алчевську для юних кадетів провели "майстер-клас із першої допомоги" - йдеться у дописі ЦПД.

За попередньою інформацією, формально такі заходи подають як корисні навички для "надзвичайних ситуацій", однак насправді йдеться про елемент системної мілітаризації.

Навчання проходять у кадетських корпусах, із військовою дисципліною, формою та чіткою прив’язкою до майбутньої служби. Дітей з раннього віку готують до життя в умовах війни, нормалізуючи насильство й бойову реальність. росія свідомо перетворює освіту на інструмент війни, особливо на окупованих територіях, де альтернативи фактично не існує. Під прикриттям "турботи" та "практичних навичок" окупаційна влада формує лояльне до режиму покоління, що сприйматиме війну як норму - наголошується у дописі.

Нагадаємо

