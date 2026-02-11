росіяни готують дітей на ТОТ територіях до війни під виглядом "навчання"

$43.030.02
Ексклюзив
09:46 • 604 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 6572 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 13140 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 28749 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 30991 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 28861 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30114 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24477 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19628 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22631 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Масована атака БпЛА на волгоградську область: пожежа на заводі та пошкодження будинків11 лютого, 00:12 • 15397 перегляди
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів11 лютого, 01:12 • 13372 перегляди
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу04:40 • 4368 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі05:23 • 9022 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 10243 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 6572 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 31722 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 38418 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 34617 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 49583 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Дніпропетровська область
Село
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 2370 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 26004 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 27703 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 26987 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 52446 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
Bild

росіяни готують дітей на ТОТ територіях до війни під виглядом "навчання"

Київ • УНН

 • 106 перегляди

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни втягують дітей у мілітаризовану систему виховання, проводячи "майстер-класи з першої допомоги" в Алчевську. Ці заходи є елементом системної мілітаризації, готуючи дітей до життя в умовах війни.

росіяни готують дітей на ТОТ територіях до війни під виглядом "навчання"

На тимчасово окупованій Луганщині, росіяни втягували дітей у мілітаризовану систему виховання. В Алчевську для юних кадетів провели "майстер-клас із першої допомоги". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни провели "майстер-клас із першої медичної допомоги" в Алчевську.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російська адміністрація продовжує втягувати дітей у мілітаризовану систему виховання. В Алчевську для юних кадетів провели "майстер-клас із першої допомоги"

- йдеться у дописі ЦПД.

За попередньою інформацією, формально такі заходи подають як корисні навички для "надзвичайних ситуацій", однак насправді йдеться про елемент системної мілітаризації.

Навчання проходять у кадетських корпусах, із військовою дисципліною, формою та чіткою прив’язкою до майбутньої служби. Дітей з раннього віку готують до життя в умовах війни, нормалізуючи насильство й бойову реальність. росія свідомо перетворює освіту на інструмент війни, особливо на окупованих територіях, де альтернативи фактично не існує. Під прикриттям "турботи" та "практичних навичок" окупаційна влада формує лояльне до режиму покоління, що сприйматиме війну як норму

- наголошується у дописі. 

Нагадаємо

росія активізує агітацію до армії на окупованих територіях, пропонуючи високі виплати. Це відбувається на тлі затримок зарплат та нерівної оплати праці серед місцевого населення.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Луганська область
Рада національної безпеки і оборони України