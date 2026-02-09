ЦПД: росія посилює агітацію до армії на тимчасово окупованих територіях

Росія посилює вербування на окупованих територіях України, залучаючи мешканців до армії через агітаційні заходи та обіцянки високих виплат. Про це повідомляє ЦПД, передає УНН.

За даними Центру, в окупованих регіонах почастішали агітаційні заходи та поширення матеріалів із закликами підписувати контракт із міноборони рф. Вербування ведеться, зокрема, серед студентів – до навчальних закладів приходять так звані агітбригади військових рф, які обіцяють високі виплати за службу.

Паралельно на тимчасово окупованих територіях фіксуються затримки та скорочення зарплат на підприємствах, скасування премій і випадки несправедливої оплати праці. Зокрема, за однакову роботу працівникам, які приїхали з росії, платять більше, ніж місцевим мешканцям. На такі порушення люди активно скаржаться в соціальних мережах