ЦПД: росія посилює агітацію до армії на тимчасово окупованих територіях
Київ • УНН
росія активізує агітацію до армії на окупованих територіях, пропонуючи високі виплати. Це відбувається на тлі затримок зарплат та нерівної оплати праці серед місцевого населення.
Росія посилює вербування на окупованих територіях України, залучаючи мешканців до армії через агітаційні заходи та обіцянки високих виплат. Про це повідомляє ЦПД, передає УНН.
Деталі
За даними Центру, в окупованих регіонах почастішали агітаційні заходи та поширення матеріалів із закликами підписувати контракт із міноборони рф. Вербування ведеться, зокрема, серед студентів – до навчальних закладів приходять так звані агітбригади військових рф, які обіцяють високі виплати за службу.
Паралельно на тимчасово окупованих територіях фіксуються затримки та скорочення зарплат на підприємствах, скасування премій і випадки несправедливої оплати праці. Зокрема, за однакову роботу працівникам, які приїхали з росії, платять більше, ніж місцевим мешканцям. На такі порушення люди активно скаржаться в соціальних мережах
У ЦПД наголошують, що ці дії є частиною системної політики кремля. росія намагається скористатися складними умовами життя в регіонах, постраждалих від бойових дій, щоб компенсувати значні втрати у власній армії та водночас позбутися населення, яке може бути нелояльним до москви.
Таким чином, на тимчасово окупованих територіях створюються умови, які мають спонукати людей вступати до російської армії як спосіб вирішення фінансових проблем, підсумували у Центрі протидії дезінформації.
