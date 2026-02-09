ЦПД: росія посилює агітацію до армії на тимчасово окупованих територіях

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 12567 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 23168 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 29170 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 46508 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 46621 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 39437 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 38246 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26456 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17979 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13404 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2м/с
61%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській9 лютого, 03:25 • 15436 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 22456 перегляди
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 5044 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 23262 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 14116 перегляди
Публікації
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 1062 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 52130 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 73684 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 90690 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 84150 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Ігор Гарбарук
Федір Веніславський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Херсонська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 23462 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 34519 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 47905 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 48787 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 57045 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
WhatsApp

ЦПД: росія посилює агітацію до армії на тимчасово окупованих територіях

Київ • УНН

 • 18 перегляди

росія активізує агітацію до армії на окупованих територіях, пропонуючи високі виплати. Це відбувається на тлі затримок зарплат та нерівної оплати праці серед місцевого населення.

ЦПД: росія посилює агітацію до армії на тимчасово окупованих територіях

Росія посилює вербування на окупованих територіях України, залучаючи мешканців до армії через агітаційні заходи та обіцянки високих виплат. Про це повідомляє ЦПД, передає УНН.

Деталі

За даними Центру, в окупованих регіонах почастішали агітаційні заходи та поширення матеріалів із закликами підписувати контракт із міноборони рф. Вербування ведеться, зокрема, серед студентів – до навчальних закладів приходять так звані агітбригади військових рф, які обіцяють високі виплати за службу.

Паралельно на тимчасово окупованих територіях фіксуються затримки та скорочення зарплат на підприємствах, скасування премій і випадки несправедливої оплати праці. Зокрема, за однакову роботу працівникам, які приїхали з росії, платять більше, ніж місцевим мешканцям. На такі порушення люди активно скаржаться в соціальних мережах

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголошують, що ці дії є частиною системної політики кремля. росія намагається скористатися складними умовами життя в регіонах, постраждалих від бойових дій, щоб компенсувати значні втрати у власній армії та водночас позбутися населення, яке може бути нелояльним до москви.

Таким чином, на тимчасово окупованих територіях створюються умови, які мають спонукати людей вступати до російської армії як спосіб вирішення фінансових проблем, підсумували у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував перебої із забезпеченням пальним російських військ на окупованій Херсонщині. Причиною став удар Сил оборони України по залізничному ешелону в Гвардійському.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Херсонська область
Україна