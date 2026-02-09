ЦПД: россия усиливает агитацию в армию на временно оккупированных территориях
Киев • УНН
россия активизирует агитацию в армию на оккупированных территориях, предлагая высокие выплаты. Это происходит на фоне задержек зарплат и неравной оплаты труда среди местного населения.
Россия усиливает вербовку на оккупированных территориях Украины, привлекая жителей в армию через агитационные мероприятия и обещания высоких выплат. Об этом сообщает ЦПД, передает УНН.
Подробности
По данным Центра, в оккупированных регионах участились агитационные мероприятия и распространение материалов с призывами подписывать контракт с минобороны РФ. Вербовка ведется, в частности, среди студентов – в учебные заведения приходят так называемые агитбригады военных РФ, которые обещают высокие выплаты за службу.
Параллельно на временно оккупированных территориях фиксируются задержки и сокращения зарплат на предприятиях, отмена премий и случаи несправедливой оплаты труда. В частности, за одинаковую работу работникам, приехавшим из России, платят больше, чем местным жителям. На такие нарушения люди активно жалуются в социальных сетях
В ЦПД отмечают, что эти действия являются частью системной политики Кремля. Россия пытается воспользоваться сложными условиями жизни в регионах, пострадавших от боевых действий, чтобы компенсировать значительные потери в собственной армии и одновременно избавиться от населения, которое может быть нелояльным к Москве.
Таким образом, на временно оккупированных территориях создаются условия, которые должны побудить людей вступать в российскую армию как способ решения финансовых проблем, подытожили в Центре противодействия дезинформации.
