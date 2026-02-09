ЦПД: россия усиливает агитацию в армию на временно оккупированных территориях

Россия усиливает вербовку на оккупированных территориях Украины, привлекая жителей в армию через агитационные мероприятия и обещания высоких выплат. Об этом сообщает ЦПД, передает УНН.

По данным Центра, в оккупированных регионах участились агитационные мероприятия и распространение материалов с призывами подписывать контракт с минобороны РФ. Вербовка ведется, в частности, среди студентов – в учебные заведения приходят так называемые агитбригады военных РФ, которые обещают высокие выплаты за службу.

Параллельно на временно оккупированных территориях фиксируются задержки и сокращения зарплат на предприятиях, отмена премий и случаи несправедливой оплаты труда. В частности, за одинаковую работу работникам, приехавшим из России, платят больше, чем местным жителям. На такие нарушения люди активно жалуются в социальных сетях