ЦПД: россия усиливает агитацию в армию на временно оккупированных территориях

08:22 • 12555 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 23136 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 29141 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 46476 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 46596 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 39426 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 38239 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26454 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17977 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13403 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской9 февраля, 03:25
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto9 февраля, 05:05
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали9 февраля, 06:15
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця09:47
публикации
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов12:30
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto

Эксклюзив

6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 90663 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Игорь Гарбарук
Федор Вениславский
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Херсонская область
Харьковская область
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
WhatsApp

ЦПД: россия усиливает агитацию в армию на временно оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 14 просмотра

россия активизирует агитацию в армию на оккупированных территориях, предлагая высокие выплаты. Это происходит на фоне задержек зарплат и неравной оплаты труда среди местного населения.

ЦПД: россия усиливает агитацию в армию на временно оккупированных территориях

Россия усиливает вербовку на оккупированных территориях Украины, привлекая жителей в армию через агитационные мероприятия и обещания высоких выплат. Об этом сообщает ЦПД, передает УНН.

Подробности

По данным Центра, в оккупированных регионах участились агитационные мероприятия и распространение материалов с призывами подписывать контракт с минобороны РФ. Вербовка ведется, в частности, среди студентов – в учебные заведения приходят так называемые агитбригады военных РФ, которые обещают высокие выплаты за службу.

Параллельно на временно оккупированных территориях фиксируются задержки и сокращения зарплат на предприятиях, отмена премий и случаи несправедливой оплаты труда. В частности, за одинаковую работу работникам, приехавшим из России, платят больше, чем местным жителям. На такие нарушения люди активно жалуются в социальных сетях

- говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что эти действия являются частью системной политики Кремля. Россия пытается воспользоваться сложными условиями жизни в регионах, пострадавших от боевых действий, чтобы компенсировать значительные потери в собственной армии и одновременно избавиться от населения, которое может быть нелояльным к Москве.

Таким образом, на временно оккупированных территориях создаются условия, которые должны побудить людей вступать в российскую армию как способ решения финансовых проблем, подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало перебои со снабжением топливом российских войск на оккупированной Херсонщине. Причиной стал удар Сил обороны Украины по железнодорожному эшелону в Гвардейском.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Херсонская область
Украина