ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за сутки

Силы обороны Украины продолжают наносить значительные потери армии агрессора, ликвидировав за последние сутки еще 1280 оккупантов. В течение отчетного периода основной акцент в уничтожении вражеской техники пришелся на артиллерийские системы и беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Перечень подтвержденных потерь техники и личного состава противника:

личный состав – около 1 265 130 (+1 280) человек

танки – 11 706 (+2) ед.

боевые бронированные машины – 24 097 (+6) ед.

артиллерийские системы – 37 631 (+17) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 021 (+883) ед.

крылатые ракеты – 4 384 (+37) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 80 180 (+116) ед.

Показатели по уничтоженным кораблям, подводным лодкам, самолетам и вертолетам за прошедшие сутки остались без изменений, однако общая цифра утраченной спецтехники и средств ПВО продолжает свидетельствовать о существенном истощении ресурсов противника на четвертом году полномасштабной войны.

Командование отмечает, что все приведенные данные являются ориентировочными, поскольку ведение точного подсчета в зоне активных боевых действий остается крайне сложным процессом, поэтому информация постоянно уточняется.

Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ