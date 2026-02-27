$43.240.02
26 февраля, 22:38 • 10459 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 16908 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 19905 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 21627 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 20560 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 33463 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 19427 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 91858 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 45343 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 52659 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за сутки

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Силы обороны Украины ликвидировали 1280 оккупантов за сутки. Уничтожено значительное количество артиллерийских систем и беспилотных летательных аппаратов.

ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за сутки

Силы обороны Украины продолжают наносить значительные потери армии агрессора, ликвидировав за последние сутки еще 1280 оккупантов. В течение отчетного периода основной акцент в уничтожении вражеской техники пришелся на артиллерийские системы и беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Перечень подтвержденных потерь техники и личного состава противника:

  • личный состав – около 1 265 130 (+1 280) человек
    • танки – 11 706 (+2) ед.
      • боевые бронированные машины – 24 097 (+6) ед.
        • артиллерийские системы – 37 631 (+17) ед.
          • БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 021 (+883) ед.
            • крылатые ракеты – 4 384 (+37) ед.
              • автомобильная техника и автоцистерны – 80 180 (+116) ед.

                Показатели по уничтоженным кораблям, подводным лодкам, самолетам и вертолетам за прошедшие сутки остались без изменений, однако общая цифра утраченной спецтехники и средств ПВО продолжает свидетельствовать о существенном истощении ресурсов противника на четвертом году полномасштабной войны.

                Командование отмечает, что все приведенные данные являются ориентировочными, поскольку ведение точного подсчета в зоне активных боевых действий остается крайне сложным процессом, поэтому информация постоянно уточняется.

