Украина испытывает острую нехватку личного состава и вооружения на ключевых участках фронта, что создает риски для дальнейшего сдерживания российского наступления. Об этом пишет The Times, передает УНН.

Детали

По данным издания, Украина уступает россии в численности войск и технике вблизи Лимана, Северска, Покровска и Славянска. Высокопоставленный источник сообщил газете, что для реального перелома ситуации Киеву необходимо дополнительно мобилизовать около 250 тысяч военнослужащих.

В материале отмечается, что отдельные городские районы Покровска, Мирнограда и Гуляйполя в Запорожской области частично или полностью находятся под контролем российских сил. Дальнейшее наступление противника на Запорожье, по оценкам, может сопровождаться массовым применением дронов-камикадзе, как это ранее происходило в Херсоне.

Украинские офицеры, с которыми общались журналисты, подчеркивают, что россия максимально использует преимущество в технике и оперативном планировании, в частности в авиации и тактических баллистических ракетах.

В то же время эксперты обращают внимание, что темпы продвижения российских войск остаются медленными - возле Покровска и Мирнограда они составляют в среднем около 70 метров в сутки. Несмотря на это, украинские подразделения испытывают дефицит пехоты и операторов беспилотников.

Бывший командующий ВВС США Филипп Бридлав назвал нехватку человеческих ресурсов ключевой проблемой для Украины. При этом он отметил, что поддержка со стороны Запада растет: Европейский парламент одобрил кредит на 90 млрд евро, из которых 60 млрд планируют направить на военные закупки.

В материале также приводится позиция бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который призвал уже сейчас разворачивать небоевые контингенты в рамках подготовки к послевоенному урегулированию.

Высокопоставленный источник в НАТО подтвердил, что для достижения перелома на фронте Украине необходимы как минимум 250 тысяч дополнительных военных вместе с усилением вооружения. В то же время переговоры с участием США пока не дали результата - по оценке Курта Волкера, Владимир Путин не демонстрирует заинтересованности в мирном процессе.

The Times также отмечает, что несмотря на рост военной промышленности россии, экономическое и энергетическое давление Запада, а также значительные потери личного состава могут в перспективе заставить Москву искать политическое решение.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери российских оккупационных войск на фронте превышают уровень их набора. Украинская армия эффективно противодействует мощнейшей военной машине Европы.