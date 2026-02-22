$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 70 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 1564 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
09:06 • 11581 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 27484 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 38642 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 34913 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 56737 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 57149 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 40385 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37559 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.4м/с
75%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей22 лютого, 04:37 • 16483 перегляди
Трамп оголосив про відправку госпітального судна до Гренландії для надання медичної допомоги місцевим 22 лютого, 04:52 • 6036 перегляди
Пакистан завдав авіаударів по території Афганістану у відповідь на серію смертельних терактів22 лютого, 05:11 • 5070 перегляди
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo22 лютого, 07:04 • 13548 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo12:22 • 5510 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 65451 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 75048 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 84818 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 97696 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 135793 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Київська область
Львів
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 30313 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 33030 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 34026 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 25721 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 28242 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Fox News
Ракетний комплекс "Тор"

Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Україна відчуває гостру нестачу особового складу та озброєння на ключових ділянках фронту, що створює ризики для стримування російського наступу. Для перелому ситуації Києву необхідно мобілізувати близько 250 тисяч військовослужбовців.

Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ

Україна відчуває гостру нестачу особового складу та озброєння на ключових ділянках фронту, що створює ризики для подальшого стримування російського наступу. Про це пише The Times, передає УНН.

Деталі

За даними видання, Україна поступається росії в чисельності військ і техніці поблизу Лимана, Сіверська, Покровська та Слов’янська. Високопоставлене джерело повідомило газеті, що для реального перелому ситуації Києву необхідно додатково мобілізувати близько 250 тисяч військовослужбовців.

У матеріалі зазначається, що окремі міські райони Покровська, Мирнограда та Гуляйполя в Запорізькій області частково або повністю перебувають під контролем російських сил. Подальший наступ противника на Запоріжжя, за оцінками, може супроводжуватися масовим застосуванням дронів-камікадзе, як це раніше відбувалося в Херсоні.

Українські офіцери, з якими спілкувалися журналісти, наголошують, що росія максимально використовує перевагу в техніці та оперативному плануванні, зокрема в авіації та тактичних балістичних ракетах.

Водночас експерти звертають увагу, що темпи просування російських військ залишаються повільними - біля Покровська та Мирнограда вони становлять у середньому близько 70 метрів на добу. Попри це, українські підрозділи відчувають дефіцит піхоти та операторів безпілотників.

Колишній командувач ВПС США Філіп Брідлав назвав нестачу людських ресурсів ключовою проблемою для України. При цьому він зазначив, що підтримка з боку Заходу зростає: Європейський парламент схвалив кредит на 90 млрд євро, з яких 60 млрд планують спрямувати на військові закупівлі.

У матеріалі також наводиться позиція колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який закликав уже зараз розгортати небойові контингенти в межах підготовки до післявоєнного врегулювання.

Високопоставлене джерело в НАТО підтвердило, що для досягнення перелому на фронті Україні необхідні щонайменше 250 тисяч додаткових військових разом із посиленням озброєння. Водночас переговори за участю США наразі не дали результату - за оцінкою Курта Волкера, володимир путін не демонструє зацікавленості у мирному процесі.

The Times також зазначає, що попри зростання воєнної промисловості росії, економічний та енергетичний тиск Заходу, а також значні втрати особового складу можуть у перспективі змусити москву шукати політичне рішення.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупаційних військ на фронті перевищують рівень їхнього набору. Українська армія ефективно протидіє найпотужнішій військовій машині Європи.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Санкції
Техніка
Енергетика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички