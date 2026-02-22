Україна відчуває гостру нестачу особового складу та озброєння на ключових ділянках фронту, що створює ризики для подальшого стримування російського наступу. Про це пише The Times, передає УНН.

Деталі

За даними видання, Україна поступається росії в чисельності військ і техніці поблизу Лимана, Сіверська, Покровська та Слов’янська. Високопоставлене джерело повідомило газеті, що для реального перелому ситуації Києву необхідно додатково мобілізувати близько 250 тисяч військовослужбовців.

У матеріалі зазначається, що окремі міські райони Покровська, Мирнограда та Гуляйполя в Запорізькій області частково або повністю перебувають під контролем російських сил. Подальший наступ противника на Запоріжжя, за оцінками, може супроводжуватися масовим застосуванням дронів-камікадзе, як це раніше відбувалося в Херсоні.

Українські офіцери, з якими спілкувалися журналісти, наголошують, що росія максимально використовує перевагу в техніці та оперативному плануванні, зокрема в авіації та тактичних балістичних ракетах.

Водночас експерти звертають увагу, що темпи просування російських військ залишаються повільними - біля Покровська та Мирнограда вони становлять у середньому близько 70 метрів на добу. Попри це, українські підрозділи відчувають дефіцит піхоти та операторів безпілотників.

Колишній командувач ВПС США Філіп Брідлав назвав нестачу людських ресурсів ключовою проблемою для України. При цьому він зазначив, що підтримка з боку Заходу зростає: Європейський парламент схвалив кредит на 90 млрд євро, з яких 60 млрд планують спрямувати на військові закупівлі.

У матеріалі також наводиться позиція колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який закликав уже зараз розгортати небойові контингенти в межах підготовки до післявоєнного врегулювання.

Високопоставлене джерело в НАТО підтвердило, що для досягнення перелому на фронті Україні необхідні щонайменше 250 тисяч додаткових військових разом із посиленням озброєння. Водночас переговори за участю США наразі не дали результату - за оцінкою Курта Волкера, володимир путін не демонструє зацікавленості у мирному процесі.

The Times також зазначає, що попри зростання воєнної промисловості росії, економічний та енергетичний тиск Заходу, а також значні втрати особового складу можуть у перспективі змусити москву шукати політичне рішення.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупаційних військ на фронті перевищують рівень їхнього набору. Українська армія ефективно протидіє найпотужнішій військовій машині Європи.