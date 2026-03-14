Графіки відключень електроенергії
Орбан залучив звільненого з полону українця до своєї передвиборчої кампанії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1814 перегляди

Штаб прем'єра Угорщини використовує відео з полоненими та допомогу рф для підвищення рейтингів. Орбан будує кампанію на тезах Кремля та критиці Києва.

Орбан залучив звільненого з полону українця до своєї передвиборчої кампанії - ЗМІ

Виборчий штаб прем'єра Угорщини Віктора Орбана звертається по допомогу до росії на завершальному етапі кампанії. До свого передвиборчого мітингу прем'єр Угорщини навіть залучив українського військовополоненого, звільненого із російського полону, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Несподіваним гостем на нещодавньому передвиборчому мітингу партії Віктора Орбана у східній Угорщині став український військовополонений, звільнений із московського полону.

Те, як він туди потрапив, ілюструє спроби президента росії володимира путіна допомогти угорському прем'єр-міністру "пережити" майбутні вибори наступного місяця.

Орбан неодноразово намагався перешкоджати зусиллям Європейського союзу щодо підтримки України та покарання москви за вторгнення. Більшість опитувань показує, що найближчий союзник путіна в ЄС може втратити владу після 16 років перебування при владі.

Військовополоненим, які перебувають у росії, зазвичай не дозволяється зв'язуватися з близькими на батьківщині, не кажучи вже про те, щоб знімати на відео звернення до політиків із проханням про допомогу.

Тому ще примітнішим стало те, що наприкінці грудня у проурядових угорських групах у Facebook почали публікуватися високоякісні відеоролики, на яких солдати угорського походження вихваляють своїх російських загарбників за гуманне поводження та просять прем'єр-міністра Угорщини допомогти їх звільнити.

До лютого деякі з цих відеороликів були поширені в облікових записах російського уряду, потім показані по угорському громадському телебаченню, а потім опубліковані угорськими чиновниками. Після візиту міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до москви на початку цього місяця росія звільнила двох заручників, у тому числі того, хто з'явився на заході в Дебрецені минулого тижня.

Два джерела, знайомі з ситуацією, заявили, що ЄС поки не зробив кроків щодо розслідування дій угорської влади під час кампанії, а також повідомлень про можливе іноземне втручання через побоювання відштовхнути Орбана у разі його переобрання.

Відеоролики є "найпереконливішим доказом російського втручання на даний момент", — сказав Андраш Рац, угорський аналітик, який вивчає війну в Україні для Німецької ради з міжнародних відносин. Той факт, що їх зняли з полону, демонструє, що Москва допомагала виборчій кампанії Орбана, стверджує він.

Це не було б чимось надзвичайним. Влада Румунії та Молдови заявила про масштабні спроби москви вплинути на результат двох ключових виборів минулого року. росія заперечує це звинувачення, але уряди країн східної Європи, як і раніше, з побоюванням ставляться до подальших спроб підтримати популістські та антиєвропейські сили, для яких Орбан є взірцем для наслідування.

Партія прем'єр-міністра "Фідес" збудувала виборчу кампанію, яка точно збігається з тезами кремля щодо України. Вона зображує Київ як "ворога", який втягне угорських солдатів у війну, якщо лідер опозиції Петер Мадьяр переможе 12 квітня.

Орбан відправив делегацію в Україну через пошкодження нафтопроводу "Дружба"12.03.26, 17:18 • 4824 перегляди

Раніше цього року Орбан звинуватив Президента України Володимира Зеленського в навмисному перекритті постачання енергоносіїв до Угорщини, не згадавши при цьому про те, що постачання було перервано ударом російського безпілотника найважливішим трубопроводом. Україна спростувала це звинувачення, заявивши, що швидке відновлення неможливе.

Минулого тижня угорська антитерористична поліція вилучила звичайну партію готівки, що прямувала з Австрії в Україну. Будапешт стверджував, що десятки мільйонів доларів могли бути використані з недоброю метою — припущення, відкинуте австрійськими та українськими офіційними особами. "Ці вибори стосуються того, чи сформує уряд Зеленський чи я", - заявив Орбан на передвиборному заході цього тижня. На плакатах передвиборчої кампанії партії "Фідес" виборців закликають "не дати Зеленському посміятися останнім".

У середу передвиборча кампанія набрала нових обертів, коли Орбана зняли на відео, де він відповідає на сильно відредагований ролик, у якому, здавалося, український політик, який давно вийшов на пенсію, загрожує прем'єр-міністру та його родині.

Орбан заявив, що українці погрожують його дітям та онукам11.03.26, 19:18 • 11846 переглядiв

"Українці загрожують не тільки мені, а й вам і онукам", — сказав Орбан, по черзі дзвонячи трьом дочкам під тиху фортепіанну музику. "Це серйозно, але боятися не потрібно".

Минулого тижня портал розслідувань VSquare повідомив, що кремль почав давати поради та розробляти стратегії комунікації для кампанії Орбана – твердження, яке і кремль, і угорський уряд спростували.

Але Мадьяр не мав сумнівів. У вівторок він закликав Орбана у повідомленні у соціальних мережах "зупинити заплановане шахрайство на виборах та вислати російських агентів з Угорщини".

Антоніна Туманова

