Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив про перевищення втрат російської армії над темпами її мобілізації

Генерал Олександр Сирський у великому інтерв'ю виданню Le Monde повідомив, що втрати російських окупаційних військ на фронті перевищили рівень їхнього набору. Головнокомандувач ЗСУ наголосив на стійкості української армії, яка продовжує ефективно протидіяти найпотужнішій військовій машині Європи. Про це пише УНН.

Деталі

Втрати російської армії перевищили рівень її набору. Ми переживаємо надзвичайно важкий період для нашої держави, для нашого народу, але водночас це період неймовірної боротьби українських збройних сил – зазначив генерал Олександр Сирський.

Протистояння найпотужнішій армії Європи та зрив планів ворога

Попри складну ситуацію на передовій, українське командування фокусується на виснаженні ресурсів ворога та детальному плануванні кожної операції. За словами Сирського, Україна зіткнулася з війною, яка перевершує всі мислимі масштаби, проте Сили оборони демонструють безпрецедентну стійкість.

Сирський розкрив ефективність української ППО та плани її підвищення

Головнокомандувач додав, що цілі росії були набагато амбітнішими, і лише завдяки зухвалим діям ЗСУ вдалося зірвати ключові військові плани кремля.

Військове планування та стратегія на 2026 рік

Оцінюючи ситуацію на полі бою, Сирський підкреслив, що військовий стан міг бути значно гіршим, якби не стратегічні рішення попередніх років. Він свідомо уникає політичних та дипломатичних тем, зосереджуючись виключно на бойових діях "кілометр за кілометром". Генерал вважає, що саме здатність української армії до адаптації та знищення живої сили противника швидше, ніж ворог встигає її поповнювати, є ключовим фактором у поточному протистоянні.

Ми демонструємо стійкість перед обличчям найбільшої та найпотужнішої армії в Європі. Ситуація на полі бою дуже складна, але ми продовжуємо чинити опір – резюмував генерал України.

