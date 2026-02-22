$43.270.00
50.920.00
ukenru
17:20 • 22528 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 21922 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 30504 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 30607 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 26129 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23336 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27097 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 36868 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27815 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31755 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив про перевищення втрат російської армії над темпами її мобілізації

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупаційних військ на фронті перевищують рівень їхнього набору. Українська армія ефективно протидіє найпотужнішій військовій машині Європи.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив про перевищення втрат російської армії над темпами її мобілізації

Генерал Олександр Сирський у великому інтерв'ю виданню Le Monde повідомив, що втрати російських окупаційних військ на фронті перевищили рівень їхнього набору. Головнокомандувач ЗСУ наголосив на стійкості української армії, яка продовжує ефективно протидіяти найпотужнішій військовій машині Європи. Про це пише УНН.

Деталі

Втрати російської армії перевищили рівень її набору. Ми переживаємо надзвичайно важкий період для нашої держави, для нашого народу, але водночас це період неймовірної боротьби українських збройних сил

– зазначив генерал Олександр Сирський.

Протистояння найпотужнішій армії Європи та зрив планів ворога

Попри складну ситуацію на передовій, українське командування фокусується на виснаженні ресурсів ворога та детальному плануванні кожної операції. За словами Сирського, Україна зіткнулася з війною, яка перевершує всі мислимі масштаби, проте Сили оборони демонструють безпрецедентну стійкість.

Сирський розкрив ефективність української ППО та плани її підвищення12.02.26, 22:08 • 6599 переглядiв

Головнокомандувач додав, що цілі росії були набагато амбітнішими, і лише завдяки зухвалим діям ЗСУ вдалося зірвати ключові військові плани кремля.

Військове планування та стратегія на 2026 рік

Оцінюючи ситуацію на полі бою, Сирський підкреслив, що військовий стан міг бути значно гіршим, якби не стратегічні рішення попередніх років. Він свідомо уникає політичних та дипломатичних тем, зосереджуючись виключно на бойових діях "кілометр за кілометром". Генерал вважає, що саме здатність української армії до адаптації та знищення живої сили противника швидше, ніж ворог встигає її поповнювати, є ключовим фактором у поточному протистоянні.

Ми демонструємо стійкість перед обличчям найбільшої та найпотужнішої армії в Європі. Ситуація на полі бою дуже складна, але ми продовжуємо чинити опір

– резюмував генерал України.

Сили оборони активно ведуть штурмові дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя - Сирський16.02.26, 19:04 • 3692 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський
Європа
Україна