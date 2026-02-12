Сирський розкрив ефективність української ППО та плани її підвищення

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
16:21 • 10156 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 16093 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 15802 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 20215 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 20451 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 21389 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 23058 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28510 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74330 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49686 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.1м/с
91%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
НАТО фіксує довгострокову загрозу з боку росії та Китаю - Рютте12 лютого, 11:05 • 8164 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 33156 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 16142 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 12218 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ14:42 • 10477 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 33205 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 76465 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 67978 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 71012 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 78347 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Мілан
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 12248 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 16178 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 43356 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 37882 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 39533 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Шахед-136
Опалення

Сирський розкрив ефективність української ППО та плани її підвищення

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ефективність ППО України протягом двох років становить близько 74%. Цей показник прагнуть збільшити завдяки інноваціям та адаптації до постійних загроз.

Сирський розкрив ефективність української ППО та плани її підвищення

Протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Намагаємось збільшити цей відсоток завдяки інноваціям. Про це повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

Сирський наголосив, що система ППО функціонує у надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак противника, захищаючи країну від щоденної загрози з повітря. 

За його словами, у таких умовах  стійкість системи залежить від багатьох чинників. Зокрема - ритмічного постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, здатності швидко адаптуватися до нових викликів, відмови від застарілих бюрократичних практик. 

Британія анонсувала передачу Україні ще 1000 ракет LMM у пакеті ППО12.02.26, 17:31 • 2400 переглядiв

Протягом останніх двох років  ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаємось збільшити завдяки інноваціям 

- зазначив Сирський.

Він зауважив, що противник щоденно застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари. 

В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70 відсотків, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу 

- резюмував Сирський.

Сирський розкрив плани на ППО з перерозподілом функцій і нарощенням дронів-перехоплювачів12.02.26, 10:54 • 2586 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський