Сирський розкрив ефективність української ППО та плани її підвищення
Київ • УНН
Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ефективність ППО України протягом двох років становить близько 74%. Цей показник прагнуть збільшити завдяки інноваціям та адаптації до постійних загроз.
Деталі
Сирський наголосив, що система ППО функціонує у надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак противника, захищаючи країну від щоденної загрози з повітря.
За його словами, у таких умовах стійкість системи залежить від багатьох чинників. Зокрема - ритмічного постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, здатності швидко адаптуватися до нових викликів, відмови від застарілих бюрократичних практик.
Він зауважив, що противник щоденно застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари.
В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70 відсотків, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу
