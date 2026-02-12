$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 10136 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 16059 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 15787 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 20196 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 20444 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 21383 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 23055 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28509 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74329 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49682 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
публикации
Эксклюзивы
Сырский раскрыл эффективность украинской ПВО и планы по ее повышению

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что эффективность ПВО Украины в течение двух лет составляет около 74%. Этот показатель стремятся увеличить благодаря инновациям и адаптации к постоянным угрозам.

Сырский раскрыл эффективность украинской ПВО и планы по ее повышению

В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Стараемся увеличить этот процент благодаря инновациям. Об этом сообщил Главком ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Детали

Сырский подчеркнул, что система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях постоянных ракетных и дроновых атак противника, защищая страну от ежедневной угрозы с воздуха. 

По его словам, в таких условиях устойчивость системы зависит от многих факторов. В частности - ритмичного снабжения средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказа от устаревших бюрократических практик. 

В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент стараемся увеличить благодаря инновациям 

- отметил Сырский.

Он отметил, что противник ежедневно применяет от 100 до 200 ударных БпЛА типа Shahed и периодически осуществляет массированные ракетно-авиационные удары. 

В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно задействуются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения 

- резюмировал Сырский.

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский