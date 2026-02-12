Сырский раскрыл эффективность украинской ПВО и планы по ее повышению

В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Стараемся увеличить этот процент благодаря инновациям. Об этом сообщил Главком ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Сырский подчеркнул, что система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях постоянных ракетных и дроновых атак противника, защищая страну от ежедневной угрозы с воздуха.

По его словам, в таких условиях устойчивость системы зависит от многих факторов. В частности - ритмичного снабжения средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказа от устаревших бюрократических практик.

Он отметил, что противник ежедневно применяет от 100 до 200 ударных БпЛА типа Shahed и периодически осуществляет массированные ракетно-авиационные удары.

В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно задействуются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения