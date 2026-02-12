Сырский раскрыл эффективность украинской ПВО и планы по ее повышению
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что эффективность ПВО Украины в течение двух лет составляет около 74%. Этот показатель стремятся увеличить благодаря инновациям и адаптации к постоянным угрозам.
Детали
Сырский подчеркнул, что система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях постоянных ракетных и дроновых атак противника, защищая страну от ежедневной угрозы с воздуха.
По его словам, в таких условиях устойчивость системы зависит от многих факторов. В частности - ритмичного снабжения средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказа от устаревших бюрократических практик.
Он отметил, что противник ежедневно применяет от 100 до 200 ударных БпЛА типа Shahed и периодически осуществляет массированные ракетно-авиационные удары.
В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно задействуются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения
