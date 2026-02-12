$43.030.06
51.210.04
ukenru
08:19 • 2772 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 17940 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 31661 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 25010 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 24537 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 23200 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 34303 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 19789 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 22089 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 41309 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Сырский раскрыл планы по ПВО с перераспределением функций и наращиванием перехватчиков

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о мерах по повышению эффективности беспилотной составляющей ПВО. Планируется перераспределение функций, наращивание численности дронов-перехватчиков и взаимодействие с партнерами по ракетам.

Сырский раскрыл планы по ПВО с перераспределением функций и наращиванием перехватчиков

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о повышении эффективности беспилотной составляющей ПВО, перечислив запланированные шаги, пишет УНН.

Повышаем эффективность беспилотной составляющей ПВО

- указал Сырский в Facebook.

По его словам, сейчас "идет комплекс организационных мероприятий":

  • "планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов";
    • "наращивается численность и качество дронов-перехватчиков";
      • "происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет к зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации".

        В то же время Сырский подчеркнул, что система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях постоянных ракетных и дроновых атак противника, защищая страну от ежедневной угрозы с воздуха. "В таких условиях устойчивость системы зависит от многих факторов. В частности - ритмичного снабжения средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказа от устаревших бюрократических практик", - отметил Главком.

        В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент стараемся увеличить благодаря инновациям

        - указал Сырский.

        Он отметил, что ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БпЛА типа Shahed и периодически осуществляет массированные ракетно-авиационные удары.

        "В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно задействуются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения", - сообщил он.

        Государство усиливает "малую ПВО": в ВСУ создали новое командование противодействия дронам04.02.26, 14:00 • 3367 просмотров

        Юлия Шрамко

        Война в УкраинеТехнологии
        Техника
        Воздушная тревога
        Социальная сеть
        Война в Украине
        Вооруженные силы Украины
        Александр Сырский