Сырский раскрыл планы по ПВО с перераспределением функций и наращиванием перехватчиков

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о повышении эффективности беспилотной составляющей ПВО, перечислив запланированные шаги, пишет УНН.

По его словам, сейчас "идет комплекс организационных мероприятий":

В то же время Сырский подчеркнул, что система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях постоянных ракетных и дроновых атак противника, защищая страну от ежедневной угрозы с воздуха. "В таких условиях устойчивость системы зависит от многих факторов. В частности - ритмичного снабжения средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказа от устаревших бюрократических практик", - отметил Главком.

В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент стараемся увеличить благодаря инновациям