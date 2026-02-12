Сырский раскрыл планы по ПВО с перераспределением функций и наращиванием перехватчиков
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о мерах по повышению эффективности беспилотной составляющей ПВО. Планируется перераспределение функций, наращивание численности дронов-перехватчиков и взаимодействие с партнерами по ракетам.
Повышаем эффективность беспилотной составляющей ПВО
По его словам, сейчас "идет комплекс организационных мероприятий":
- "планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов";
- "наращивается численность и качество дронов-перехватчиков";
- "происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет к зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации".
В то же время Сырский подчеркнул, что система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях постоянных ракетных и дроновых атак противника, защищая страну от ежедневной угрозы с воздуха. "В таких условиях устойчивость системы зависит от многих факторов. В частности - ритмичного снабжения средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказа от устаревших бюрократических практик", - отметил Главком.
В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент стараемся увеличить благодаря инновациям
Он отметил, что ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БпЛА типа Shahed и периодически осуществляет массированные ракетно-авиационные удары.
"В условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными. При благоприятных погодных условиях активно задействуются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать 70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения", - сообщил он.
