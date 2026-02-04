$43.190.22
Государство усиливает "малую ПВО": в ВСУ создали новое командование противодействия дронам

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Украине создали командование беспилотных систем ПВО, передав сотни экипажей под контроль Воздушных Сил и параллельно усиливая авиационную составляющую и партнерские поставки на фоне модернизации вражеских БпЛА.

Государство усиливает "малую ПВО": в ВСУ создали новое командование противодействия дронам

Страна наращивает возможности противодействия вражеским дронам, в частности ударным БпЛА типа "Шахед" и "Герань", которые россияне ежедневно применяют для атак по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении о работе над усилением "малой ПВО", опубликованном в официальном Telegram-канале Главнокомандующего ВСУ Николая Сырского, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Главнокомандующий уже заслушал доклады об эффективности уничтожения "Шахедов" различными типами дронов-перехватчиков. Отдельно он подчеркнул, что в январе высокие результаты демонстрируют средства украинского производства.

Важно, что в январе высокие результаты демонстрируют средства именно украинского производства. Фиксируем положительную динамику комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков

- написал Сырский.

Он добавил, что сейчас идет подготовка дополнительных экипажей. В частности, уже сотни экипажей БпАК передали под оперативный контроль группировки Воздушных Сил, и они выполняют задачи в I–III эшелонах перехвата. Параллельно усиливают антидроновую защиту ключевых административных центров в прифронтовых регионах.

Сырский также отмечает, что так называемая "малая ПВО" сейчас — одно из самых динамичных и технологичных направлений современной войны, которое требует быстрых управленческих решений. Именно поэтому в ВСУ создали новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны.

В командный состав Воздушных Сил откомандировали офицеров с боевым опытом.

В то же время Николай Сырский подчеркивает, что темпы развития "малой ПВО" зависят не только от подготовки и самоотверженности военнослужащих. Определяющими названы темпы работы украинских и европейских производителей, а также поставки РЛС, БпАК и БпЛА-перехватчиков от западных партнеров.

Отдельно он отметил, что противник постоянно совершенствует средства поражения, в частности оснащает ударные дроны терминалами спутниковой связи Starlink, а также использует сложные метеоусловия и другие тактические решения.

Напомним

В конце января в Минобороны назвали ключевые потребности для сдерживания российской агрессии и необходимые финансы. Заместитель Министра обороны Сергей Боев представил план защиты на 2026 год, акцентируя на ПВО и дронах.

Александра Василенко

