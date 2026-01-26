$43.140.03
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 6496 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
09:46 • 5260 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 14007 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 14494 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 23516 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 33654 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - Клименко
25 січня, 16:17 • 29421 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 26085 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 21543 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
Пріоритети оборони 2026: у Міноборони назвали ключові потреби для стримування російської агресії та необхідні фінанси

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Заступник Міністра оборони Сергій Боєв представив план захисту на 2026 рік, акцентуючи на ППО та дронах. Для реалізації стратегії потрібно 120 млрд доларів, половину з яких покриє Україна.

Пріоритети оборони 2026: у Міноборони назвали ключові потреби для стримування російської агресії та необхідні фінанси

Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв під час конференції OFDEF представив стратегічний план захисту держави на 2026 рік, зробивши акцент на посиленні ППО та розвитку безпілотних технологій. Попри наміри росії посилити ескалацію, українська сторона впевнена у можливості стабілізації фронту за умови вчасного отримання міжнародної безпекової допомоги. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Деталі

Україна спільно із західними партнерами напрацювала воєнну стратегію, яка базується на захисті критичної інфраструктури та систематичному знищенні російської логістики. За словами Сергія Боєва, для реалізації цих планів у 2026 році необхідно $120 млрд, половину з яких держава покриє власними ресурсами та позиками ЄС.

Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога26.01.26, 12:18 • 1712 переглядiв

Разом із партнерами ми сформували воєнну стратегію, яка передбачає захист українських міст і критичної інфраструктури, стабілізацію фронту, ураження російської логістики в оперативній глибині та удари по стратегічних об’єктах противника

– наголосив заступник Міністра оборони.

Основний розрахунок робиться на те, що 80% допомоги від партнерів буде спрямовано на засоби ППО, дрони та далекобійну артилерію.

Мільйони дронів та розширення зони ураження

Одним із найбільш амбітних напрямів у 2026 році стане виробництво безпілотних систем – Україна планує випустити понад 7 мільйонів дронів. Це дозволить суттєво розширити зону ураження противника. Якщо зараз безпілотні технології створюють зону контролю глибиною до 20 кілометрів, то нова мета – збільшити цей показник до 100 кілометрів, атакуючи об'єкти в оперативній глибині рф.

Водночас критичною залишається потреба у ракетах для систем ПРО, оскільки агресор нарощує використання балістики та крилатих ракет. Сергій Боєв закликав партнерів до максимальної оперативності у постачанні перехоплювачів через ініціативу PURL.

Швидкість ухвалення рішень і постачання є вирішальною. Кожен перехоплювач – це врятовані життя та захищена інфраструктура

– підкреслив посадовець, додавши, що лише консолідована підтримка дозволить досягти справедливого миру. 

Спроби прориву: Сирський розкрив ситуацію на Покровському та Очеретинському напрямках26.01.26, 12:30 • 1246 переглядiв

Степан Гафтко

