Пріоритети оборони 2026: у Міноборони назвали ключові потреби для стримування російської агресії та необхідні фінанси

Заступник Міністра оборони України Сергій Боєв під час конференції OFDEF представив стратегічний план захисту держави на 2026 рік, зробивши акцент на посиленні ППО та розвитку безпілотних технологій. Попри наміри росії посилити ескалацію, українська сторона впевнена у можливості стабілізації фронту за умови вчасного отримання міжнародної безпекової допомоги. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Україна спільно із західними партнерами напрацювала воєнну стратегію, яка базується на захисті критичної інфраструктури та систематичному знищенні російської логістики. За словами Сергія Боєва, для реалізації цих планів у 2026 році необхідно $120 млрд, половину з яких держава покриє власними ресурсами та позиками ЄС.

Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога

Разом із партнерами ми сформували воєнну стратегію, яка передбачає захист українських міст і критичної інфраструктури, стабілізацію фронту, ураження російської логістики в оперативній глибині та удари по стратегічних об’єктах противника

Основний розрахунок робиться на те, що 80% допомоги від партнерів буде спрямовано на засоби ППО, дрони та далекобійну артилерію.

Одним із найбільш амбітних напрямів у 2026 році стане виробництво безпілотних систем – Україна планує випустити понад 7 мільйонів дронів. Це дозволить суттєво розширити зону ураження противника. Якщо зараз безпілотні технології створюють зону контролю глибиною до 20 кілометрів, то нова мета – збільшити цей показник до 100 кілометрів, атакуючи об'єкти в оперативній глибині рф.

Водночас критичною залишається потреба у ракетах для систем ПРО, оскільки агресор нарощує використання балістики та крилатих ракет. Сергій Боєв закликав партнерів до максимальної оперативності у постачанні перехоплювачів через ініціативу PURL.

Швидкість ухвалення рішень і постачання є вирішальною. Кожен перехоплювач – це врятовані життя та захищена інфраструктура