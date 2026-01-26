$43.140.03
10:18 • 364 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 3096 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 3408 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 11865 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 13030 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 22599 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 32799 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 28867 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 25803 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 21348 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога

Київ • УНН

 336 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у слов’янську-на-кубані, складів матеріально-технічного забезпечення та пункту управління БпЛА. Завдано ударів по скупченнях живої сили противника.

Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російського НПЗ у Слов’янську-на-Кубані в краснодарському краї і низки інших об’єктів ворога, пише УНН.

У ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянск Эко" (Слов’янськ-на-Кубані, Краснодарський край, рф). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією, уражено елементи установки первинної переробки нафти

- повідомили у Генштабі.

Щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства, як вказано, становить понад 4 млн тонн нафти. Цей завод, як повідомляється, є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Масштаб завданих збитків уточнюється.

Також уражено склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей

- вказали у Генштабі.

Окрім того, з метою послаблення наступальних спроможностей противника, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.

- ідеться у повідомленні Генштабу.

Сили оборони, як зазначається, продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. "Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

У рф заявили про атаку дронів на НПЗ у слов'янську-на-кубані26.01.26, 08:42 • 2936 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Донецьк