Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російського НПЗ у Слов’янську-на-Кубані в краснодарському краї і низки інших об’єктів ворога, пише УНН.

У ніч на 26 січня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянск Эко" (Слов’янськ-на-Кубані, Краснодарський край, рф). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією, уражено елементи установки первинної переробки нафти

Щорічний можливий об’єм переробки цього підприємства, як вказано, становить понад 4 млн тонн нафти. Цей завод, як повідомляється, є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Масштаб завданих збитків уточнюється.

Також уражено склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей

Окрім того, з метою послаблення наступальних спроможностей противника, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) і по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) та Колісниківки (Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів з’ясовується.