У рф заявили про атаку дронів на НПЗ у слов'янську-на-кубані

25 січня, 18:28 • 13199 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 23106 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 20869 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 20004 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 17814 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 16334 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 15822 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16251 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27232 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45914 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Популярнi новини
Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - СвириденкоPhoto25 січня, 20:51 • 7058 перегляди
Атака на Сумщину: четверо поранених, серед них двоє дітейPhoto25 січня, 21:27 • 5776 перегляди
Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і ПольщіVideo25 січня, 21:59 • 6298 перегляди
"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики26 січня, 00:16 • 4462 перегляди
Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС01:23 • 5220 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 90979 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 105605 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 112458 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 106043 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 106703 перегляди
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 21915 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 22049 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 38477 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 38744 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 51839 перегляди
У рф заявили про атаку дронів на НПЗ у слов'янську-на-кубані

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У слов'янську-на-кубані сталася атака дронів, внаслідок якої уламки впали на два підприємства. Місцеві жителі повідомили про пожежу на нафтопереробному заводі.

У рф заявили про атаку дронів на НПЗ у слов'янську-на-кубані

У росії повідомили про атаку дронів у Слов'янську-на-Кубані у Краснодарському краї, місцеві повідомили про пожежу на НПЗ, повідомили росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

"Уламки БПЛА впали на територію двох підприємств у Слов'янську-на-Кубані, спалахнули пожежі, одна людина постраждала", - повідомив оперативний штаб краснодарського краю рф.

"Жителі повідомляють про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі", - пише ASTRA.

Також вказано, що уламки дронів зафіксовано в Северському та Абінському районах. 

"Слав'янськ-на-Кубані, Краснодарський край. Відбулася атака на НПЗ", - підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази в пензенській області рф та РЛС у Криму23.01.26, 15:43 • 2782 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Енергетика
Війна в Україні