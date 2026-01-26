У рф заявили про атаку дронів на НПЗ у слов'янську-на-кубані
Київ • УНН
У слов'янську-на-кубані сталася атака дронів, внаслідок якої уламки впали на два підприємства. Місцеві жителі повідомили про пожежу на нафтопереробному заводі.
У росії повідомили про атаку дронів у Слов'янську-на-Кубані у Краснодарському краї, місцеві повідомили про пожежу на НПЗ, повідомили росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.
Деталі
"Уламки БПЛА впали на територію двох підприємств у Слов'янську-на-Кубані, спалахнули пожежі, одна людина постраждала", - повідомив оперативний штаб краснодарського краю рф.
"Жителі повідомляють про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі", - пише ASTRA.
Також вказано, що уламки дронів зафіксовано в Северському та Абінському районах.
"Слав'янськ-на-Кубані, Краснодарський край. Відбулася атака на НПЗ", - підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.
