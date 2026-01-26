В рф заявили об атаке дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани

$43.170.00
25 января, 18:28 • 13201 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 23108 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 20872 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 20006 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 17816 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 16335 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 15823 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16251 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 27232 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 45914 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года - Свириденко
25 января, 20:51 • 7058 просмотра
Атака на Сумщину: четверо раненых, среди них двое детей
25 января, 21:27 • 5776 просмотра
Зеленский в Вильнюсе обсудил энергетическую поддержку и ПВО с лидерами Литвы и Польши
25 января, 21:59 • 6298 просмотра
"С болью слежу": Папа Лев XIV выразил солидарность с украинцами, страдающими от обстрелов энергетики
26 января, 00:16 • 4462 просмотра
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС
01:23 • 5220 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 15:12 • 90982 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
23 января, 12:42 • 105610 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 112463 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
22 января, 16:50 • 106047 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
22 января, 14:43 • 106706 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ
24 января, 11:07 • 21918 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года
24 января, 08:56 • 22052 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте
23 января, 12:32 • 38481 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию
23 января, 11:14 • 38746 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка
22 января, 17:56 • 51841 просмотра
В рф заявили об атаке дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Славянске-на-Кубани произошла атака дронов, в результате которой обломки упали на два предприятия. Местные жители сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

В рф заявили об атаке дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани

В россии сообщили об атаке дронов в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, местные сообщили о пожаре на НПЗ, сообщили росСМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"Обломки БПЛА упали на территорию двух предприятий в Славянске-на-Кубани, вспыхнули пожары, один человек пострадал", - сообщил оперативный штаб краснодарского края рф.

"Жители сообщают о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе", - пишет ASTRA.

Также указано, что обломки дронов зафиксированы в Северском и Абинском районах.

"Славянск-на-Кубани, Краснодарский край. Произошла атака на НПЗ", - подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Пензенской области рф и РЛС в Крыму23.01.26, 15:43 • 2782 просмотра

Юлия Шрамко

