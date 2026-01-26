В рф заявили об атаке дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани
Киев • УНН
В Славянске-на-Кубани произошла атака дронов, в результате которой обломки упали на два предприятия. Местные жители сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.
В россии сообщили об атаке дронов в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, местные сообщили о пожаре на НПЗ, сообщили росСМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
"Обломки БПЛА упали на территорию двух предприятий в Славянске-на-Кубани, вспыхнули пожары, один человек пострадал", - сообщил оперативный штаб краснодарского края рф.
"Жители сообщают о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе", - пишет ASTRA.
Также указано, что обломки дронов зафиксированы в Северском и Абинском районах.
"Славянск-на-Кубани, Краснодарский край. Произошла атака на НПЗ", - подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Пензенской области рф и РЛС в Крыму23.01.26, 15:43 • 2782 просмотра