ЦПД: рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели 11 человек в Харькове

пророссийские телеграм-каналы распространяют циничную ложь, что якобы трагедия в Харькове 7 марта произошла по вине украинской ПВО. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

В частности, враг утверждает, что защитники неба "сознательно" сбивают ракеты над спальными районами ради "эффектных кадров".

Это классическая манипуляция кремля, цель которой - снять с себя ответственность за убийство гражданских и дискредитировать Силы обороны - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственность за гибель людей и разрушения несет исключительно рф, которая применила баллистику по густонаселенному городу.

"Любые попытки переложить вину на Украину являются элементом информационной войны для прикрытия военных преступлений агрессора", - подчеркнули в ЦПД.

Напомним

В Харькове под завалами пятиэтажки, разрушенной в результате ночного ракетного удара, найдены фрагменты тела еще одного человека, общее количество жертв достигло 11.

В Харькове 9 марта объявят днем траура по погибшим от российского удара - Терехов