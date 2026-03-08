$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 18834 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 46110 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 30142 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 31914 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 50214 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 57543 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 64799 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44997 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 88409 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30639 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
ЦПД: рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели 11 человек в Харькове

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Пропаганда рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели гражданских в Харькове. ЦПД подчеркивает, что ответственность за 11 жертв несет только страна-агрессор.

ЦПД: рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели 11 человек в Харькове

пророссийские телеграм-каналы распространяют циничную ложь, что якобы трагедия в Харькове 7 марта произошла по вине украинской ПВО. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

В частности, враг утверждает, что защитники неба "сознательно" сбивают ракеты над спальными районами ради "эффектных кадров".

 Это классическая манипуляция кремля, цель которой - снять с себя ответственность за убийство гражданских и дискредитировать Силы обороны

- говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственность за гибель людей и разрушения несет исключительно рф, которая применила баллистику по густонаселенному городу.

"Любые попытки переложить вину на Украину являются элементом информационной войны для прикрытия военных преступлений агрессора", - подчеркнули в ЦПД.

Напомним

В Харькове под завалами пятиэтажки, разрушенной в результате ночного ракетного удара, найдены фрагменты тела еще одного человека, общее количество жертв достигло 11.

В Харькове 9 марта объявят днем траура по погибшим от российского удара - Терехов07.03.26, 15:19 • 3566 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Харьков