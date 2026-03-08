ЦПД: рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели 11 человек в Харькове
Пропаганда рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели гражданских в Харькове. ЦПД подчеркивает, что ответственность за 11 жертв несет только страна-агрессор.
пророссийские телеграм-каналы распространяют циничную ложь, что якобы трагедия в Харькове 7 марта произошла по вине украинской ПВО. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
В частности, враг утверждает, что защитники неба "сознательно" сбивают ракеты над спальными районами ради "эффектных кадров".
Это классическая манипуляция кремля, цель которой - снять с себя ответственность за убийство гражданских и дискредитировать Силы обороны
Отмечается, что ответственность за гибель людей и разрушения несет исключительно рф, которая применила баллистику по густонаселенному городу.
"Любые попытки переложить вину на Украину являются элементом информационной войны для прикрытия военных преступлений агрессора", - подчеркнули в ЦПД.
В Харькове под завалами пятиэтажки, разрушенной в результате ночного ракетного удара, найдены фрагменты тела еще одного человека, общее количество жертв достигло 11.
