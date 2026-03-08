Укрзалізниця задерживает ряд международных и внутренних поездов из-за обстрелов

Укрзалізниця сообщила о временных задержках отправки некоторых поездов из-за повреждения инфраструктуры. Об этом информирует УНН.

Детали

Так, гарантированно отправляются с начальной станции с задержкой из-за опоздания предыдущего (оборотного) поезда:

№19/20 Киев → Хелм +3:00 (ко времени отправления в билете)

№67/68 Киев → Варшава +3:00

№105/106 Киев → Одесса-Главная +2:00

№51/52 Киев → Перемышль +2:00

№93/94 Хелм → Харьков +3:00

№97/98 Ковель → Киев +2:25

№113/114 Ужгород → Харьков +4:00

Кстати, это не означает, что на промежуточные станции поезд прибудет с такой же задержкой, потому что наши машинисты способны существенно ускориться - отметили в Укрзализныце.

Там добавили, что ремонтные работы завершены в полном объеме.

"Ночью уже не планируем объездных маршрутов, поэтому продолжительность вашего путешествия снова станет более прогнозируемой. Но просим помнить, что в случае любой угрозы в непосредственной близости от поезда или прогнозной траектории его движения - наши мониторинговые группы могут его остановить и объявить эвакуацию. Это не очень приятно (особенно среди ночи), но всегда оправдано и всегда под контролем", - предупредили в Укрзализныце.

Напомним

Ночная массированная вражеская атака привела к повреждениям объектов железнодорожной инфраструктуры в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях, что вынудило Укрзализныцю оперативно корректировать графики движения.

