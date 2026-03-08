Укрзалізниця задерживает ряд международных и внутренних поездов из-за обстрелов
Киев • УНН
Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда в Варшаву, Хелм и Одессу. Ремонтные работы завершены, однако графики движения остаются измененными.
Укрзалізниця сообщила о временных задержках отправки некоторых поездов из-за повреждения инфраструктуры. Об этом информирует УНН.
Детали
Так, гарантированно отправляются с начальной станции с задержкой из-за опоздания предыдущего (оборотного) поезда:
- №19/20 Киев → Хелм +3:00 (ко времени отправления в билете)
- №67/68 Киев → Варшава +3:00
- №105/106 Киев → Одесса-Главная +2:00
- №51/52 Киев → Перемышль +2:00
- №93/94 Хелм → Харьков +3:00
- №97/98 Ковель → Киев +2:25
- №113/114 Ужгород → Харьков +4:00
Кстати, это не означает, что на промежуточные станции поезд прибудет с такой же задержкой, потому что наши машинисты способны существенно ускориться
Там добавили, что ремонтные работы завершены в полном объеме.
"Ночью уже не планируем объездных маршрутов, поэтому продолжительность вашего путешествия снова станет более прогнозируемой. Но просим помнить, что в случае любой угрозы в непосредственной близости от поезда или прогнозной траектории его движения - наши мониторинговые группы могут его остановить и объявить эвакуацию. Это не очень приятно (особенно среди ночи), но всегда оправдано и всегда под контролем", - предупредили в Укрзализныце.
Напомним
Ночная массированная вражеская атака привела к повреждениям объектов железнодорожной инфраструктуры в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях, что вынудило Укрзализныцю оперативно корректировать графики движения.
Германия передала Укрзализныце первые 13 автомобилей для восстановления инфраструктуры04.03.26, 23:35 • 19030 просмотров