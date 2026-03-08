$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 17656 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 42186 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 28095 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 29968 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 48522 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 56800 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 64080 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44877 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 87270 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30562 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Укрзалізниця задерживает ряд международных и внутренних поездов из-за обстрелов

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Из-за повреждения инфраструктуры задерживаются поезда в Варшаву, Хелм и Одессу. Ремонтные работы завершены, однако графики движения остаются измененными.

Укрзалізниця задерживает ряд международных и внутренних поездов из-за обстрелов

Укрзалізниця сообщила о временных задержках отправки некоторых поездов из-за повреждения инфраструктуры. Об этом информирует УНН.

Детали

Так, гарантированно отправляются с начальной станции с задержкой из-за опоздания предыдущего (оборотного) поезда:

  • №19/20 Киев → Хелм +3:00 (ко времени отправления в билете)
    • №67/68 Киев → Варшава +3:00
      • №105/106 Киев → Одесса-Главная +2:00
        • №51/52 Киев → Перемышль +2:00
          • №93/94 Хелм → Харьков +3:00
            • №97/98 Ковель → Киев +2:25
              • №113/114 Ужгород → Харьков +4:00

                Кстати, это не означает, что на промежуточные станции поезд прибудет с такой же задержкой, потому что наши машинисты способны существенно ускориться

                - отметили в Укрзализныце.

                Там добавили, что ремонтные работы завершены в полном объеме.

                "Ночью уже не планируем объездных маршрутов, поэтому продолжительность вашего путешествия снова станет более прогнозируемой. Но просим помнить, что в случае любой угрозы в непосредственной близости от поезда или прогнозной траектории его движения - наши мониторинговые группы могут его остановить и объявить эвакуацию. Это не очень приятно (особенно среди ночи), но всегда оправдано и всегда под контролем", - предупредили в Укрзализныце.

                Напомним

                Ночная массированная вражеская атака привела к повреждениям объектов железнодорожной инфраструктуры в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях, что вынудило Укрзализныцю оперативно корректировать графики движения.

                Германия передала Укрзализныце первые 13 автомобилей для восстановления инфраструктуры04.03.26, 23:35 • 19030 просмотров

                Вадим Хлюдзинский

                ОбществоЭкономика
                Война в Украине
                Украинская железная дорога
                Варшава
                Ковель
                Ужгород
                Одесса
                Киев
                Харьков