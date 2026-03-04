Германия передала Укрзализныце первые 13 автомобилей для восстановления инфраструктуры

Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Гайко Томс передал украинским железнодорожникам первые 13 автомобилей, предназначенных для оперативных выездов ремонтных бригад после российских обстрелов. Об этом сообщает Минразвития общин и территорий, пишет УНН.

Одиннадцать автомобилей будут отправлены в регионы для работы путейцев, энергетиков и связистов, а две единицы транспорта будет использовать локомотивная компания для перевозки персонала. Эта помощь является частью масштабного пакета поддержки, который в общей сложности включает 18 транспортных средств, 32 генератора и 18 единиц специальной строительной техники.

Во время официальной церемонии передачи заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста подчеркнул, что железнодорожники испытывают острую потребность в служебном транспорте из-за постоянных атак врага на объекты инфраструктуры. Новые автомобили позволят специалистам быстрее прибывать на места попаданий и начинать восстановительные работы, что является критически важным для сохранения логистических возможностей государства.

Во время командировок я общаюсь с железнодорожниками из разных регионов, и все они говорят о значительной потребности в служебном транспорте. Этим людям мы обязаны тем, что движение железной дороги не останавливается несмотря ни на что. Благодаря нашим партнерам, железнодорожники получили новый транспорт, который позволит оперативно добраться до места российских атак и быстро восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Потребность значительна, и мы это понимаем. Я искренне благодарен Германии за эту важную помощь, которая облегчит работу железнодорожников

Немецкая сторона подчеркнула важность интеграции украинской железной дороги в европейскую сеть и решительно осудила целенаправленные удары России по гражданским пассажирским поездам. Посол Гайко Томс отметил стойкость работников отрасли, которые обеспечивают эвакуацию людей и доставку гуманитарных грузов в сверхсложных условиях военного положения.

В Николаеве российский дрон атаковал вагон поезда и ранил железнодорожника, в марте уже 18 ударов рф по железной дороге

Укрзализныця — это жизненно важная артерия Украины и символ ее несокрушимости. Германия самым решительным образом осуждает военные преступления России, в частности целенаправленные атаки на железнодорожную инфраструктуру, ее работников и пассажиров. Наша сегодняшняя поддержка является частью усилий, направленных на укрепление устойчивости, модернизацию украинской железной дороги и ее интеграцию в европейскую сеть. Вы соединяете Украину с Европой. Поддерживая вас, мы поддерживаем будущее Украины в ЕС