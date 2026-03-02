Число пострадавших в результате удара по электричке на Днепропетровщине возросло до 10 человек
Киев • УНН
В результате атаки рф на пригородный поезд в Днепропетровской области число пострадавших возросло до 10. К медикам обратился 58-летний мужчина, его госпитализировали.
До десяти возросло количество раненых в результате вражеской атаки на Криворожский район. За помощью к медикам обратился мужчина 58 лет. Его госпитализировали
По словам главы Днепропетровской ОВА, на данный момент в больницах шестеро раненых из-за этой атаки россиян на гражданский поезд.
Напомним
В Днепропетровской области вражеский дрон атаковал пригородный поезд во время движения. Как сообщили в Укрзализныце, один человек погиб, еще семь - травмированы.