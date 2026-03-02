$43.100.11
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
Ексклюзив
13:33 • 1856 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 9362 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 17760 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 13546 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 38433 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 71353 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 65971 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69786 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 76066 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
рф атакувала дроном приміський поїзд на Дніпропетровщині, є жертва

Київ • УНН

 • 460 перегляди

У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по приміському поїзду. Одна людина загинула, семеро пасажирів травмовано.

рф атакувала дроном приміський поїзд на Дніпропетровщині, є жертва

На Дніпропетровщині ворожий дрон атакував приміський поїзд під час руху. Як повідомили в Укрзалізниці, одна людина загинула, ще сім - травмовано, передає УНН.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда, який перебував у русі.  На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Укрзалізниці, локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуйовано, надано першу медичну допомогу. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо.

Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги. Наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення 

- резюмували в Укрзалізниці.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Українська залізниця
Державна служба України з надзвичайних ситуацій