рф атакувала дроном приміський поїзд на Дніпропетровщині, є жертва
Київ • УНН
У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по приміському поїзду. Одна людина загинула, семеро пасажирів травмовано.
На Дніпропетровщині ворожий дрон атакував приміський поїзд під час руху. Як повідомили в Укрзалізниці, одна людина загинула, ще сім - травмовано, передає УНН.
У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда, який перебував у русі. На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів
рф атакувала масовано залізницю на Сумщині, під обстріл потрапила чергова по станції - віцепрем'єр05.02.26, 09:21 • 4966 переглядiв
Як повідомили в Укрзалізниці, локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуйовано, надано першу медичну допомогу. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо.
Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги. Наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення
рф трьома "шахедами" атакувала пасажирський поїзд “Барвінкове - Львів - Чоп”, є поранені27.01.26, 17:24 • 4000 переглядiв