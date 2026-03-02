рф атаковала дроном пригородный поезд на Днепропетровщине, есть жертва
Киев • УНН
В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по пригородному поезду. Один человек погиб, семеро пассажиров травмированы.
В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда, который находился в движении. К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров
Как сообщили в Укрзализныце, локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиры эвакуированы, оказана первая медицинская помощь. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо.
Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи. Сейчас организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров в пункты назначения
