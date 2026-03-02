рф атаковала дроном пригородный поезд на Днепропетровщине, есть жертва

В Днепропетровской области вражеский дрон атаковал пригородный поезд во время движения. Как сообщили в Укрзализныце, один человек погиб, еще семь - травмированы, передает УНН.

В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда, который находился в движении. К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров