рф атаковала дроном пригородный поезд на Днепропетровщине, есть жертва

14:03 • 764 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
Эксклюзив
13:33 • 2918 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
12:02 • 10168 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 18502 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 13998 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 38735 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 71654 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 66181 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 69921 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 76162 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
Популярные новости
Враг атаковал Запорожский район: ранены две девочки2 марта, 04:23 • 8334 просмотра
Трамп: операция США против Ирана рассчитана на 4-5 недель2 марта, 05:15 • 11514 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана2 марта, 07:24 • 28238 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 16717 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 11295 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto13:28 • 3438 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 11401 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 18502 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 130779 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 136401 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo13:09 • 3412 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 5856 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 71129 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 68741 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 63954 просмотра
рф атаковала дроном пригородный поезд на Днепропетровщине, есть жертва

Киев • УНН

 • 636 просмотра

В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по пригородному поезду. Один человек погиб, семеро пассажиров травмированы.

рф атаковала дроном пригородный поезд на Днепропетровщине, есть жертва

В Днепропетровской области вражеский дрон атаковал пригородный поезд во время движения. Как сообщили в Укрзализныце, один человек погиб, еще семь - травмированы, передает УНН.

В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда, который находился в движении.  К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров 

- говорится в сообщении.

рф массированно атаковала железную дорогу в Сумской области, под обстрел попала дежурная по станции - вице-премьер05.02.26, 09:21 • 4966 просмотров

Как сообщили в Укрзализныце, локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиры эвакуированы, оказана первая медицинская помощь. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо.

Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи. Сейчас организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров в пункты назначения 

- резюмировали в Укрзализныце.

рф тремя "шахедами" атаковала пассажирский поезд "Барвенково - Львов - Чоп", есть раненые27.01.26, 17:24 • 4001 просмотр

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область
Украинская железная дорога
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям