рф тремя "шахедами" атаковала пассажирский поезд "Барвенково - Львов - Чоп", есть раненые

Эксклюзив
15:20 • 7330 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 9504 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 21043 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 16303 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 13715 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 23607 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 25710 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 16996 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 19019 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33785 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 32691 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 15648 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 19900 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto27 января, 09:41 • 19534 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 22578 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
15:20 • 7330 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 7136 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
13:14 • 21043 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 22736 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 23607 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 1974 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 10800 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 27295 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 26484 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 26715 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Facebook
Шахед-136

рф тремя "шахедами" атаковала пассажирский поезд "Барвенково - Львов - Чоп", есть раненые

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

россия атаковала пассажирский поезд на Харьковщине тремя БПЛА типа Shahed. Двое пассажиров получили ранения, их госпитализировали.

рф тремя "шахедами" атаковала пассажирский поезд "Барвенково - Львов - Чоп", есть раненые

россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвенково - Львов - Чоп". Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, на борту находился 291 пассажир, есть двое раненых, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и далее передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения

- сообщил Кулеба.

По его словам, для эвакуированных пассажиров организуют резервные автобусы, а также для тех, кто ожидал на станциях обратный рейс. На месте работают все экстренные службы: медики, спасатели. Команда Укрзализныци.

Удар по пассажирскому поезду - это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели 

- резюмировал Кулеба.

россияне снова атаковали Укрзализныцю: в трех областях изменено расписание движения поездов08.11.25, 07:32 • 37767 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Украинская железная дорога
Шахед-136
Украина
Львов