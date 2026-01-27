рф тремя "шахедами" атаковала пассажирский поезд "Барвенково - Львов - Чоп", есть раненые

россия ударила дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвенково - Львов - Чоп". Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, на борту находился 291 пассажир, есть двое раненых, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание - перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На борту находился 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На эту минуту есть двое раненых - их вывела бригада поезда и далее передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения - сообщил Кулеба.

По его словам, для эвакуированных пассажиров организуют резервные автобусы, а также для тех, кто ожидал на станциях обратный рейс. На месте работают все экстренные службы: медики, спасатели. Команда Укрзализныци.

Удар по пассажирскому поезду - это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели - резюмировал Кулеба.

