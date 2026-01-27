рф трьома "шахедами" атакувала пасажирський поїзд “Барвінкове - Львів - Чоп”, є поранені

$43.130.01
Ексклюзив
15:20 • 360 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 3920 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 15938 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 13197 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 11616 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 20615 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 24725 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16720 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18749 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33492 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 30594 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 13387 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 17645 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 15148 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 18408 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 2510 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 18482 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 20617 перегляди
Володимир Зеленський
Музикант
Саламаха Орест Ігорович
Олександр Усик
Олег Кіпер
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Село
Львівська область
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 9482 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 26284 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 25576 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 25893 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 28535 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The Times
Ракетний комплекс "Тор"

рф трьома "шахедами" атакувала пасажирський поїзд “Барвінкове - Львів - Чоп”, є поранені

Київ • УНН

 • 88 перегляди

росія атакувала пасажирський потяг на Харківщині трьома БпЛА типу Shahed. Двоє пасажирів отримали поранення, їх госпіталізували.

рф трьома "шахедами" атакувала пасажирський поїзд “Барвінкове - Львів - Чоп”, є поранені

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп". Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, yа борту перебували 291 пасажир, є двоє поранених, передає УНН

Деталі

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ 

- повідомив Кулеба. 

За його словами, для евакуйованих пасажирів організовують резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотній рейс. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники. Команда Укрзалізниці. 

Удар по пасажирському потягу - це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі 

- резюмував Кулеба.

росіяни знову атакували Укрзалізницю: в трьох областях змінено графік руху поїздів 08.11.25, 07:32 • 37765 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Українська залізниця
Шахед-136
Україна
Львів