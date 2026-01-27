рф трьома "шахедами" атакувала пасажирський поїзд “Барвінкове - Львів - Чоп”, є поранені

росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп". Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, yа борту перебували 291 пасажир, є двоє поранених, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ - повідомив Кулеба.

За його словами, для евакуйованих пасажирів організовують резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотній рейс. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники. Команда Укрзалізниці.

Удар по пасажирському потягу - це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі - резюмував Кулеба.

