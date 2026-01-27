рф трьома "шахедами" атакувала пасажирський поїзд “Барвінкове - Львів - Чоп”, є поранені
Київ • УНН
росія атакувала пасажирський потяг на Харківщині трьома БпЛА типу Shahed. Двоє пасажирів отримали поранення, їх госпіталізували.
росія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп". Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, yа борту перебували 291 пасажир, є двоє поранених, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання - перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.
На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ
За його словами, для евакуйованих пасажирів організовують резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотній рейс. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники. Команда Укрзалізниці.
Удар по пасажирському потягу - це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі
росіяни знову атакували Укрзалізницю: в трьох областях змінено графік руху поїздів 08.11.25, 07:32 • 37765 переглядiв